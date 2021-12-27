Позорно мало: Рева рассказал, как пересчитают пенсии в Украине в 2022 году

Пенсия в Украине с учетом всех повышений в 2022 году будет "позорно" маленькой. Об этом заявил бывший министр социальной политики (2016-2019) Андрей Рева.

В интервью "Фактам" он напомнил, что прожиточный минимум для нетрудоспособных украинцев в следующем году повысят на 159 грн, то есть те, кто сейчас получает минимальную пенсию 1934 грн в месяц, в конце 2022 года будут получать 2093 грн.

Более того, такое повышение будет происходить не разово, а в два этапа.

"Много это или мало? Я думаю, что предмета для дискуссии вообще быть не может. Это не просто мало, а позорно мало!", – сказал Рева.

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Он подчеркнул, что размер повышения в 2022 году (на 159 грн) будет даже меньше, чем в 2021-м, поскольку в нынешнем году в целом повышение пенсии для указанной категории людей составило 165 грн.

Рева уточнил, что такую пенсию получают в Украине около 2 миллионов пенсионеров, которые не имеют полного страхового стажа.

Размер их пенсии зависит от прожиточного минимума для нетрудоспособных граждан. Последний утверждает украинский парламент вместе с законом о госбюджете на год.

""Зеленые" в государственном бюджете на 2020 год обещали повысить таким гражданам пенсию до 4251 грн в месяц. Что действительно получили люди, каждый пенсионер с минимальной пенсией видит в своем кошельке", – сказал экс-министр.

Что касается пенсионеров с полным страховым стажем, размер минимальной пенсии для них вырастет на 80 грн – с 2600 до 2680 гривен в месяц, рассказал Рева. При этом он напомнил, что, согласно Закону о пенсионной реформе, принятом в 2017 году, такие граждане получали пенсию в размере 40% от минимальной заработной платы.

"Вдумайтесь: люди, имеющие полный страховой стаж, в 2022 году получат повышение пенсий вдвое меньше, чем те, кто не имеет полного страхового стажа!", – сказал бывший глава Минсоцполитики.

Как сообщал OBOZREVATEL, некоторые пенсии в 2022 году вырастут на 83%, однако минимальные выплаты поднимут всего на 159 грн. Самое заметное повышение ожидается в марте, когда в стране проведут индексацию.