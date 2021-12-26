Украинцам пообещали повысить пенсии на 83%, но прибавят всего 159 грн: кто и сколько будет получать в 2022 году

Министр соцполитики Марина Лазебная заявила, что уже в 2022-м некоторые пенсии взлетят на 83%. С такими цифрами не согласился целый ряд экспертов. С одной стороны, в правительстве заложили повышение для отдельных категорий (например, тем, кто старше 70 лет), а с другой, предусмотрели повышение минимальной выплаты всего на 159 грн.

О том, как и кому пересчитают пенсии в Украине, читайте в материале OBOZREVATEL.Чего ждать на самом деле?

"С октября следующего года минимальная пенсия для людей старше 70 лет, имеющих полный страховой стаж, составит 3000 грн. Следовательно, минимальная пенсия для этой категории с 2020 по 2022 год вырастет на 83% – с 1638 грн до 3000 грн", – написала глава ведомства в своем блоге для OBOZREVATEL.

Однако такой анонс не значит, что все украинцы, которые достигли 70-летия, в 2022-м получат прибавку на 83%. И вот почему:

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уже сейчас такие украинцы получают как минимум 2600 грн;

фактический размер минимальной пенсии для них в 2022-м составит всего 15,3%, а не 83%;

даже после повышения пенсий такая категория будет получать пенсию, размер которой ниже фактического прожиточного минимума.

К примеру, по данным Министерства соцполитики, фактический размер пенсии для пенсионеров в октябре 2021-го составляет 3707 грн. Но только через год, в октябре 2022-го, минимальная пенсия для украинцев старше 70 лет составит 3000 грн. К этому времени фактический прожиточный минимум значительно превысит отметку в 4000 грн. Повышение пенсий – шаг позитивный, вот только насколько корректно сравнивать 2020-й с 2022-м и для расчета брать не реальную минимальную выплату для такой категории, а минимально разрешенную законом пенсию, вопрос открытый.Как же увеличатся пенсии?

Наиболее существенное повышение ожидается в марте (проведут индексацию выплат). Для всех украинцев, кого коснется такой пересчет, размер прибавки будет индивидуальным. Он зависит от зарплаты и инфляции. Однако уже известно, что минимальная пенсия в 2022-м увеличится всего на 159 грн (в 2021-м на 165 грн) до 2093 грн.

Украинцы старше 65 лет, которые выполнили требования по стажу, получат прибавку к своей минимальной выплате в размере всего 80 грн (будут получать не меньше 2680 грн). В то же время в 2021-м для них гарантированный размер увеличили на 200 грн.

То есть в 2021-м даже не в процентном, а в номинальном соотношении пенсии повышали более значительно, чем в 2022-м. Бывший министр соцполитики Андрей Рева в комментарии OBOZREVATEL заявил: Лазебная просто манипулирует цифрами.

Эксперт сравнил два показателя: с 2016-го до 2019-го средняя пенсия выросла на 77,7% (до 3020 грн). А с 2019-го до 2021-го, за те же три года, всего на 21,8% (до 3900 грн). Поэтому оснований говорить о каком-то значительном росте нет. "У нее просто нет совести, о каком повышении она говорит?" – возмутился экс-министр.

Ученая, старший научный сотрудник Института демографии и социсследований Лидия Ткаченко также считает: из утвержденного в бюджете ПФУ повышения прослеживаются финансовые проблемы страны. По ее словам, в рамках мартовской индексации львиная доля пенсионеров получат прибавку по 100 грн.

"Где-то 1,5 млн пенсионеров получают меньше 2 тыс. Это те, кто получает прожиточный минимум, по возрасту с неполным стажем, те, у кого были маленькие зарплаты, не хватало стажа. Они застряли на этих 2 тыс. и в следующем году они перейдут либо на 3 тыс., либо на чуть больше 2 тыс. Но они полгода будут жить только на эти свои до 2 тысяч", – говорит Ткаченко.

А вот те, кому действительно существенно повысят пенсии, это судьи. Уже сейчас они получают около 94,8 тыс. грн в месяц в среднем, а с начала 2021-го их прибавка уже составила 23 тыс. грн.

В Украине с 2019-го количество тех, кто платит взносы в Пенсионный фонд, упало с 13,2 млн до 12,1 млн. В 2022-м Кабмин фактически решил заморозить минималку. Ее увеличат на 3% (200 грн) и только в октябре 2022-го. И это в условиях, когда до 40% застрахованных платят взносы с минимальной зарплаты.

А это фактически означает, что рассчитывать на значительные поступления в пенсионный бюджет не стоит. "Лазебная рассказывает о повышении, она же не заложила деньги в бюджет. Она лжет. Они в этом году 15 млрд забрали из казначейства, в прошлом 13 млрд не вернули. У них ни копейки не предусмотрено", – возмущается Рева.

В целом же для пенсионеров 2022-й будет сложным годом. Для многих украинцев индексации приведет к прибавки всего в 100 грн, а рост минимальной выплаты не компенсирует даже инфляцию.