"Последний вздох власти Путина": Forbes назвал пять признаков конца режима в РФ

Россия провалила свой блицкриг в Украине и развязала кровавую войну, которая приводит к истощению агрессора. Это непременно приведет к краху режима Владимира Путина.

Издание Forbes cобрало пять причин, которые подтверждает скорый крах власти РФ. Многие из этих причин возникли еще до начала полномасштабной войны.

Проваленная военная деятельность. "Его (Путина, – ред.) войска плохо обучены и лишены инициативы. Его интеллект ущербен. Его оборудование хрупкое и в плохом состоянии. Его военачальникам не хватает гибкости, чтобы приспособиться к изменяющимся условиям", – пишет издание.

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Похоже, что коррупция, пронизывающая российское общество, заразила его армию, что привело к эрозии стандартов и морального духа.

Экономика РФ рушилась еще до санкций. ВВП страны на душу населения занимает лишь 55-е место в мире по паритету покупательной способности, и этот показатель, вероятно, упадет, поскольку экономические санкции возьмут свое.

В России наблюдаются одни из худших демографических тенденций среди промышленно развитых стран. Если ВВП на душу населения в России ниже номинала, продолжительность жизни в ней намного ниже.

Молодое поколение России отчуждено и все больше склонно к эмиграции. "Путин – человек прошлого. По-видимому, он не пользуется Интернетом и не владеет смартфоном. Это предсказуемо лишает его контакта с самыми молодыми слоями населения России, которые в значительной степени полагаются на социальные сети", – говорится в публикации.

Пестрая коллекция государств-клиентов России истощает государственные ресурсы. Подход Москвы к своей безопасности сродни колониализму. Он поддерживает зверинец зависимых государств, которые попадают в одну из двух категорий: соседние диктатуры, когда-то входившие в состав Советского Союза, и более отдаленные авторитарные режимы, такие как Куба и Сирия.

Как ранее писал OBOZREVATEL, уже 4 мая в России наступит дефолт. Страна постепенно приближается к этому после того, как JPMorgan Chase & Co. по приказу Министерства финансов США приостановила выплату долгов из арестованных резервов РФ. Теперь российские власти отчаянно пытаются найти альтернативу.