Помог МВФ: Украина увеличила валютные резервы до рекорда за 9 лет

Национальный банк Украины (НБУ) к 1 сентября увеличил международные (золотовалютные) резервы страны (ЗВР) до $31,6 млрд. Это рекордная сумма с апреля 2012 года. Накопить ее удалось благодаря получению в августе $2,7 млрд безвозвратной помощи.

После получения этой суммы резервы Нацбанка выросли на 9,2%, сообщил НБУ. Кроме того, на динамику резервов повлияли операции НБУ на межбанке.

Текущий объем резервов теоретически позволит Украины покрыть 4,4 месяца будущего импорта, подсчитали в Нацбанке.

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Аукционы НБУ на межбанке. Чтобы сгладить излишние колебания курса гривни к доллару и евро (в обе стороны) Нацбанк купил на валютном рынке $368,8 млн, а продал – $20,5 млн. То есть чистая покупка валюты, которая в итоге попала в ЗВР, составила $348,3 млн. Операции с госдолгом Украины. Правительство в августе получило $8,8 млн и потратило на выплаты кредиторам в иностранной валюте $188 млн. Курс валют. В результате августовского укрепления гривни оценка стоимости финансовых инструментов уменьшилась на $31,6 млн.

Украина находится в программе МВФ stand-by с лета 2020 года. Программа была рассчитана на 18 месяцев, поэтому ее срок уже подходит к концу.

Изначально предполагалось, что Киев получит от Фонда около $5 млрд, но пока было выделено только $2,1 млрд первого транша, причем еще в июне 2020 года. С тех пор Украина пытается выполнить структурные маяки – требования Фонда, необходимые для получения средств.

Последняя миссия МВФ работала в Украине в начала 2021 года. 13 февраля специалисты Фонда покинули Киев, не приняв никакого решения. Следующая миссия МВФ посетит Украину уже в этом сентябре. Чтобы получить долгожданный второй транш по программе stand-by, Киеву придется дождаться решения миссия, а затем и Совета директоров МВФ.

Как сообщал OBOZREVATEL, сейчас в ЕС рассчитывают, что МВФ примет решение о выделении второго транша Украине уже в ближайшие недели – после визита миссии Фонда в Киев. В представительстве Евросоюза уверены, что Украина достигла большого прогресса в реформах, внедрения которых ждет Фонд.