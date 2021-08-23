Украина получила от МВФ $2,7 млрд: в НБУ раскрыли детали

Украина 23 августа безвозмездно получила от Международного валютного фонда 2,7 миллиарда долларов (1,9 млрд SDR). Средства уже зачислены на счет.

Об этом в Facebook сообщила первый заместитель главы Национального банка Екатерина Рожкова. Она уточнила, что речь идет о деньгах, которые совет директоров распределил между странами пропорционально их капиталу.

"Сегодня 1,9 млрд СПЗ (специальные права заимствования) поступили на счет Украины в МВФ... Прекрасный подарок ко Дню Независимости", – отметила Рожкова.

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Отметим, что средства распределяются между странами для восстановления экономики в связи с пандемией коронавируса.

Ранее министр экономики Алексей Любченко анонсировал, что полученные миллиарды могут потратить на покрытие долгов перед МВФ.

В свою очередь президент Владимир Зеленский заявил, что Киев работает над реформами, которые позволят получить новый транш в рамках программы stand-by. Соответствующая миссия фонда должна прибыть в Украину в сентябре.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее глава государства заверял, что Украина выполнила все обязательства и готова получить новый транш от МВФ.