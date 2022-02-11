В Польше дефицит заробитчан: заявили о нехватке специалистов 30 профессий

Польша испытывает дефицит работников в 30 профессиях. Самые большие трудности с подбором кадров возникают в строительной, транспортно-логистической отраслях и промышленности. При этом размер проблемы настолько огромен, что трудоустройство иностранцев (в т.ч, украинцев) не удовлетворяет все потребности экономики.

Об этом OBOZREVATEL рассказали в аналитическом центре агентства по международному трудоустройству Gremi Personal. Отмечается: проблем с поиском работы не будет ни для специалистов, ни для лиц без квалификации. Прежде всего речь идет о:

работниках склада – одна из самых дефицитных профессий. Рабочие руки нужны как крупным логистическим хабам, обслуживающим известные бренды одежды, так и компаниям, продающим свои товары через Интернет.

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"Спрос на сотрудников на складах сезонный – зависит от представления новых коллекций, распродаж, праздников. Но даже в перерывах между пиками сохраняется относительно высокий спрос на рабочих", – отмечают аналитики;

мебельной промышленности – на работу набирают как работников без опыта, так и квалифицированных: столяров, деревообработчиков;

пищевой промышленности – наибольший дефицит работников в этой области на рыбоперерабатывающих заводах и мясоперерабатывающих предприятиях.

"В этой области спрос также носит сезонный характер. В рыбной индустрии пик производства приходится на последние 2-3 месяца года, хотя в остальные месяцы замедление не очень существенно. Мясоперерабатывающие предприятия обычно увеличивают производство с началом сезонов шашлыков, то есть весной", – рассказывают аналитики.

Кроме того, проблемы с работниками испытывают и другие отрасли. Не хватает:

водителей;

водителей грузовиков и тракторов;

учителей;

медиков (физиотерапевтов, массажистов, врачей, спасателей);

бухгалтеров.

"В строительстве же за последние годы выросла заработная плата. Но проблема все еще заключается в частых задолженностях в ее выплате, сложных условиях труда или даже в том, что это работа прежде всего для мужчин, сужающих пул доступных сотрудников", – подчеркивают аналитики.

Число заробитчан растет, а демографическая ситуация в Украине ухудшается

Для Украины трудовая миграция превратилась в огромную проблему. Тогда как в Польше собственные проблемы и дыры на рынке труда решают за счет украинцев, в Украине же образуется дефицит рабочих. Уже сейчас для многих работодателей найти разнорабочих, слесарей сложнее, чем экономистов или бухгалтеров. Ситуация обостряется ежегодно.

Решить проблему трудовой миграции можно за счет создания конкурентных условий: размера заработной платы, медицины, образования, безопасности и т.д. Академик Элла Либанова в своем интервью "Укринформу" отметила: за границей работают от трех до пяти миллионов человек и проблема не только в зарплатах. Мол, если бы достаточно было повысить заработные платы, проблему трудовой миграции можно было бы решить. Однако помимо зарплат украинцы также выбирают развитые страны из-за созданных в них условий.

Как ранее писал OBOZREVATEL, украинцы массово выезжают на заработки в Польшу. Большинство устроено в соседней стране легально, но одним из трех главных страхов трудовых мигрантов остается быть обманутыми и вернуться домой без денег. Также не раз разоблачали мошеннические фирмы-посредники, предлагавшие трудоустройство за границей.