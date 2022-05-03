Польша разработала налог на энергоресурсы из РФ для ЕС: ускоряют "процесс дерусификации"

Польша на саммите в Брюсселе представит свой проект введения налога на энергоресурсы из РФ. Это, по мнению польских властей, позволит ЕС ускорить "процесс дерусификации".

Об этом сообщила министр климата и окружающей среды Польши Анна Москва, передает Польское радио. Так, встреча министров энергетики стран ЕС состоится в Брюсселе. На ней, в том числе, обсудят процесс отказа от энергоресурсов из РФ.

"Я представлю это предложение в деталях. Это будет специальный сбор, налог, размер которого зависит от степени зависимости от российского сырья. Очевиднее всего, налог будет касаться разного вида сырья. Такой шаг должен мотивировать страны оживить темпы дерусификации", – объяснила она.

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Новый налог будет создан по модели системы торговли выбросами углерода ETS, которая служит для декарбонизации европейской экономики. Отметим, параллельно идет обсуждение о введении санкций на российскую нефть. Из-за того, что часть стран зависит от российских энергоресурсов, на отказ от сырья из страны-агрессора согласны не все.

В частности, против категорические выступает Венгрия. Они также отказались поставлять любое оружие в Украину, объясняя это тем, что боятся быть втянутыми в войну России.

Отметим, власти Польши 2 мая призвала страны Евросоюза объединиться и ввести широкомасштабные санкции в отношении страны-террориста. Речь идет об эмбарго на нефть и газ.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, между Польшей и Литвой заработал интерконнектор GIPL, который присоединил страны Балтии к европейскому газовому рынку. Российскому монополисту "Газпрому" будет гораздо труднее шантажировать государства газом. Украина получит полномасштабный доступ к терминалам в Польше и странам Балтии уже грядущим летом.