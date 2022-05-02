Газ будет, а шантаж "Газпрома" захлебнется: Украина получит доступ к СПГ-терминалу в Литве

Между Польшей и Литвой заработал интерконнектор GIPL, который присоединил страны Балтии к европейскому газовому рынку. Российскому монополисту "Газпрому" будет гораздо труднее шантажировать государства газом. Украина получит полномасштабный доступ к терминалам в Польше и странам Балтии уже грядущим летом.

Это произойдет сразу после завершения строительства интерконнектора Польша – Словакия. Об этом написал на своей странице в Facebook гендиректор "Оператора газотранспортной системы Украины" Сергей Макогон.

"Это значительный прорыв в вопросе энергетической сохранности всего региона... Уже в ближайшие дни в СПГ-терминал в Клапеде прибудет танкер с грузом сжиженного газа LNG для Польши. А после окончания интерконнектора Польша – Словакия летом этого года в терминалов в Польше и балтийских странах получает и Украина", – указал Макогон.

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Ранее стало известно, что после начала войны против Украины Россия продала энергоносителей 63 млрд евро. Речь идет о нефти, газе, угле и пр. Самыми активными покупателями же оказались Германия, Италия и Китай.

Терминал СПГ (сжиженного природного газа) Independence в литовском Клайпеде начал работу еще в 2014-м. Мощность регазификации составляет почти 4 млрд куб. м/год. Доступ к терминалу возможен через ГТС (газотранспортную систему) Польши.

Об этом сообщает Financial Times. Отмечается, что доля ЕС в экспорте ископаемого топлива РФ составила:

около мерно 30% для угля;

50% – для сырой нефти;

80% – для сжиженного природного газа;

70% – для нефтепродуктов;

90% – для трубопроводного газа.

Крупнейшими же импортерами стали:

Германия – 9,1 млрд евро;

Италия – 6,9 млрд евро;

Китай – 6,7 млрд евро;

Нидерланды – 5,6 млрд евро;

Турция – 4,1 млрд евро;

Франция – 3,8 млрд евро.

Как сообщал OBOZREVATEL, правительство и компании Финляндии готовятся к прекращению Россией поставок природного газа в страну. Произойти это может уже 21 мая. Причина – ее требование об оплате поставок в рублях. Там также допускают, что в это же время РФ может отключить от своего газа и многие страны ЕС.