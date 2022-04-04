Польша, Эстония, Латвия и Литва могут полностью закрыть сухопутные границы с РФ и Беларусью

Четыре страны Европейского Союза – Польша, Эстония, Латвия и Литва – могут в течение 48-72 часов полностью закрыть границы с РФ и Беларусью. Однако окончательное решение еще не принято.

С такой просьбой Украина официально обращалась к министерствам транспорта указанных стран. Реакция профильный министров была "мгновенной", но окончательного результата еще нет, заявил заместитель министра инфраструктуры Украины Мустафа Найем.

"Спасибо всем министрам транспорта перечисленных стран. Реакция мгновенная. Ждем окончательного результата. В случае принятия положительного решения границы с РФ и Беларусью будут полностью закрыты, а значит автосообщение и все транспортные перевозки станут невозможными", – отметил Найем.

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Ранее посол Украины в Польше Андрей Дещица также отмечал, что Украина ведет переговоры с правительством Польши о полном закрытии границы с Беларусью. Дещица также упоминал о переговорах украинских дипломатов с Литвой, Латвией и Эстонией о закрытии границ с Беларусью и Россией.

Как сообщал OBOZREVATEL, активисты из Украины и Польши в марте массово блокировали грузовики, которые доставляют грузы из Европы в Россию. Акции проводились из-за того, что полностью загруженные фуры с российскими номерами ехали из Германии в Беларусь через Польшу. В грузовиках везут продукты, лекарства и оборудование – предположительно, в обход всех введенных против РФ санкций, для снабжения российских военных, которые вторглись в Украину.

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