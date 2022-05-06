Полный запрет нефти из России в ЕС заработает через 9 месяцев, но Венгрия требует отсрочки на 5 лет

Европа введет полное эмбарго на российскую нефть заработает только через 9 месяцев, то есть не раньше февраля 2023 года. Для Венгрии, Словакии и Чехии сделают исключения. В то же время, Венгрия требует отсрочки аж на 5 лет и грозится вновь заблокировать нефтяное эмбарго.

О введении нефтяного эмбарго через 9 месяцев заявил европейский комиссар по вопросам экономики Паоло Джентилони в интервью Il Messaggero. В ЕС считают, что в таком случае нефтяное эмбарго сильнее ударит по российской экономике, чем по европейской.

По словам еврокомиссара, более быстрый отказ от российской нефти приведет к плачевным экономическим последствиям. "Наше предложение – ввести эмбарго на нефть... через 9 месяцев. Более краткие сроки привели бы к негативному влиянию на мировые цены на нефть, что противоречит нашим целям", — отметил он.

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Для Венгрии уже предлагали исключение – продлить переходный период для отказа от российской нефти еще на год. Тем не менее страна вновь заблокировала решение и теперь требует пятилетней отсрочки, пишет Bloomberg.

Такое заявление премьер Венгрии Виктор Орбан сделал 6 мая по радио. Он заявил, что отвергает нынешние предложение ЕС о запрете нефти из РФ, и сравнил воплощение в жизнь такого шага с применением "ядерной бомбы" против венгерской экономики.

По данным СМИ, ЕС предлагает исключить из запрета на нефть Венгрию и Словакию до конца 2024 года. Чехию до июня 2024 года. Все остальные страны-члены постепенно прекратят импорт к 2023 этого года, как и предлагалось первоначально.

При этом ЕС запретит услуги по доставке российской нефти в течение 3 месяцев. Это должно ударить по возможности России продавать сырье и нефтепродукты в третьи страны.

Как ранее писал OBOZREVATEL, ЕС планирует принять новые санкции против РФ на ближайшем заседании Совета ЕС, до 9 мая. Кроме нефтяного эмбарго, шестой пакет санкций расширяет список банков, которые отключат от SWIFT, а также предусматривает отключение 3 пропагандистских телеканалов РФ.