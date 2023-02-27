Подсанкционных россиян в ЕС обязали добровольно "сдать" активы для блокировки

Европейский Союз (ЕС) в рамках 10-го пакета санкций против РФ ввел новое требование к российским физлицам и компаниям. Теперь подсанкционные россияне и фирмы обязаны сами сообщать о своих активах на территории ЕС.

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Отказ или уклонение от выполнения нового требования будет рассматриваться как обход санкций, то есть как уголовное преступление. Об этом сообщается в Официальном журнале ЕС.

Кроме сообщения о своем имуществе, россияне обязаны сотрудничать с европейскими властями касательно заморозки этих активов. На сообщение и начало сотрудничества подсанкционным гражданам и компаниям из РФ дается шесть недель.

Решение может повлиять сразу на два аспекта работы ЕС с подсанкционными российскими активами. Во-первых, это упростит розыск фактического месторасположения такого имущества.

Во-вторых, это упростит конфискацию рядя активов. Ведь попытка сокрытия будет считаться обходом санкций, а он, в свою очередь, уже является законным основанием для отчуждения заблокированного имущества.

Как сообщал OBOZREVATEL, в 2022 году в России заявили, что ЕС и "Большая семерка" заблокировали около 300 млрд евро из валютных резервов центробанка России. Тем не менее в Евросоюзе официально сообщали о заморозке около 20,3 млрд евро, то есть все упомянутые 300 млрд евро найти так и не удалось.

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