Подорожало все: Госстат раскрыл инфляцию в Украине по итогам 2022 года

Инфляция в Украине продолжает расти. За год (с декабря-2021 по декабрь-2022) потребительские цены повысились на 26,6%, тогда как месяцем ранее инфляция была на уровне 26,5%. При этом подорожание, хоть и затронуло все категории товаров и услуг, оказалось ниже, чем ожидалось.

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Об этом сообщает Госстат. На первом месте по росту цен оказался транспорт (+31,8%), а на втором – продукты питания (+26,6%).

Топ-3 замыкают алкогольные напитки и табачные изделия. Цены на них выросли на 17,4%. Остальные товары и услуги подорожали так:

рестораны и отели – 16,1%;

бытовая техника и содержание жилья – 16,1%;

образование – 14,1%;

здравоохранение – 14,5%;

связь – 10,9%;

отдых и культура – 10,9%;

жилье, вода, электроэнергия, газ и другие виды топлива – 5,1%.

"Годовой уровень инфляции оказался ниже последних ожиданий и прогнозов. Последний прогноз правительства предполагал рост цен (до декабря 2021 г.) на 28%, а НБУ и МВФ – на 30%", – констатировал глава комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

Как отметил депутат, инфляцию удалось удержать благодаря относительно жесткой монетарной политике НБУ, стабилизации валютных ожиданий, удержанию фиксированных базовых ЖК-тарифов на фоне замедления цен на энергоносители в мире к концу года. "Слабый потребительский спрос также замедлял рост цен, несмотря на увеличение инфляции производственных затрат, обусловленных обстрелами энергетической инфраструктуры, разрывом цепей поставок и логистики", – отметил Гетманцев.

По прогнозам аналитиков, высокая инфляция сохранится и в 2023 году. Как считает, эксперт Аналитического центра "Об'єднана Україна" Алексей Кущ, при любых сценариях рост цен составит более 20%.

Как сообщал OBOZREVATEL, с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину рекордсменами по росту цен среди продуктов питания стали яйца, фрукты и овощи. Сказались потери птицеводческих хозяйств, а также аграриев юга Украины.

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