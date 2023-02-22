По требованию МВФ в Украине для бизнеса отменят льготный налог: когда примут закон и что даст бюджет

За законопроект № 8401, которым упраздняется льготная ставка для украинских ФЛП (физлиц-предпринимателей) 3 группы в размере 2% с дохода, должны проголосовать уже в ближайшие дни в первом чтении. Из-за новшеств бюджет может потерять 700 млн грн (ежемесячно), однако, следует отметить, что внесение этих изменений – требование МВФ (Международный валютный фонд).

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Об этом рассказал в комментарии OBOZREVATEL заместитель председателя парламентского Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, нардеп Ярослав Железняк ("Голос"). По его словам, депутаты должны проголосовать за законопроект во втором чтении уже в марте.

"Шансы (на принятие. – Ред.) – 100%, потому что это требование МВФ. Поэтому, учитывая важность этой программы на $15 млрд, то, конечно, за него проголосуют. Я думаю, что проголосуют уже в ближайшие дни в первом чтении, а в начале марта - во втором чтении. Не очень много законопроект даст. Приблизительные потери – по 700 млн в месяц, возьмем условно 1 млрд. Короче, на таможне воруют эти деньги быстрее. Но это вопрос МВФ и вопрос финансовой стабильности, финансовой дисциплины", – сказал нардеп.

Довоенную ставку в размере 5% должны вернуть с 1 июля 2023 года. Кроме отмены 2% налога для предпринимателей, документ предусматривает такие пункты:

отмена льготы по уплате налога для 1 и 2 групп ФЛП;

возврат штрафов за нарушение использования РРО;

возобновление документальных проверок.

OBOZREVATEL писал ранее о том, что директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева 20 февраля в Киеве встретилась с президентом Украины Владимиром Зеленским и премьер-министром Денисом Шмыгалем. Украина рассчитывает на новую многолетнюю программу фонда в объеме более $15 млрд, состоящую из двух частей.

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