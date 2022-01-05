План сорвался? Добыча газа в Украине в 2021 году снизилась

Украина в 2021 году сократила добычу природного газа на 2,2% (или 440 млн куб. м) – до 19,79 млрд куб м. Стоит указать, что это самая низкая отметка за последнее десятилетие. При этом украинское правительство на протяжении последних лет (в том числе и в 2021-м) заявляет о том, что страна сможет стать экспортером топлива.

Госкомпания "Укргазвидобування" – лидер по добыче газа в стране – в 2021 году "подняла" 13,665 млрд куб. м, что на 4% или на 570 млн куб. м меньше, чем годом ранее. Об этом пишет EXPRO.

Отмечается, что в среднем в сутки добыча газа "Укргазвидобування" составляла 37,4 млн куб м. Как видим на иллюстрации, частный сектор показывает рост добычи.

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Интересно, что на протяжении последних лет власти заявляют о том, что Украина может увеличить газодобычу и даже стать страной-экспортером. В декабре о таких планах высказывался премьер-министр Денис Шмыгаль. Для того, чтобы экспортировать топливо за рубеж, Украина должна добывать газа намного больше. Общее потребление газа в Украине в 2020-м составило 29,84 млрд куб. м (за 2021-й данных еще нет).

"Это большой объем, потому что из объема газа, который потребляет Украина, фактически более 50% – импортный газ. 40% экономии за счет уменьшения потребления плюс увеличение добычи на 10%, и мы выходим в ноль. Более того, мы можем быть страной-экспортером", – сказал в ходе гала-ивента НВ "Украина и мир впереди 2022" глава Кабмина.

Кстати, в 2015-м экс-премьер Арсений Яценюк заявил, что Украина станет экспортером газа. "Наша цель – на протяжении 10 лет вообще избавиться от импортного природного газа, увеличить собственную добычу и стать полностью энергетически независимой страной. Через 10 лет Украина будет в состоянии экспортировать природный газ", – цитирует Яценюка "Сегодня".

Отметим, Украина имела статус экспортера газа 32 года – с 1945 по 1977 год. Топливо поставляли в РФ, Молдову, Беларусь, Литву, Латвию, Польшу, Чехословакию, Австрию.

"Именно с территории нашей страны были осуществлены первые в мире межгосударственные поставки голубого топлива. Произошло это сразу после окончания Второй мировой войны в 1945 году, когда СССР поставлял украинское топливо с Дашавского месторождения в Польшу", – сказал председатель Федерации работодателей нефтегазовой отрасли Виталий Щербенко для "Факты".

Ранее сообщалось, что "Нафтогаз" рассчитывает увеличить добычу природного газа в ближайшие 10 лет в 1,8 раза. Через целое десятилетие компания собирается добывать всего 24 млрд кубометров газа вместо нынешних около 13 млрд куб. м. И это при том, что согласно предыдущим обещаниям, еще в 2020-м Украина должна была добывать более 20 млрд кубометров в год.

Как сообщал OBOZREVATEL, 3 января, транзит газа из РФ через Украину уменьшился до 52,5 млн куб. м в сутки (рекорд почти за 2 года) при забронированных объемах 109,6 млн куб. м. в сутки. При этом ожидается, что падение транзитных мощностей продолжится. На фоне этого цена газа в Европе вновь вернулась к росту и вновь "перешагнула" отметку в $1000 за 1 тыс. куб. м.