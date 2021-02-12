Пенсионный возраст в Украине повысят в апреле: Рева рассказал, нужен ли следующий шаг

В Украине в апреле пенсионный возраст для женщин повысят с 59,5 до 60 лет. Это станет завершающим этапом реформы, которую утвердили еще 10 лет назад. При этом, чтобы увеличить поступления в Пенсионный фонд (ПФУ), можно обойтись и без повышения требований к возрасту.

Об этом OBOZREVATEL рассказал бывший министр соцполитики Андрей Рева. "Это завершающий этап реализации решения, которое было принято 2011 года правительством Николая Азарова...В течение 10 лет плавно повышали пенсионный возраст для женщин: каждый год на полгода. Если любого человека спросить, она за то, чтобы повышать пенсионный возраст или против, думаю, 100% опрошенных выступят против. И я против", – отметил Рева.

По его словам, в Украине есть огромный резерв для пополнения ПФУ без увеличения пенсионного возраста. Ведь в стране 24 млн трудоспособного населения. Из которых взносы платят только 10,5 млн. Еще за 3 млн платит государство. Остальные же 10 млн хотят получать пенсию без каких-либо взносов:

"Есть еще 3 млн людей, которые по закону освобождены от уплаты взносов в ПФУ. – рассказывает Андрей Рева. – В основном это люди, которые занимаются индивидуальным хозяйством в селе. Они часто сдают свои паи фермерам, и получают деньги. Почему не обязать фермеров, платить пенсионные взносы за владельцев паев? Дальше у нас 2 млн безработных, 3 млн людей работают за границей – создавая им рабочие места и поднимая зарплату их можно вернуть. Еще 2 млн –работают в тени. С этим тоже нужно бороться. Вот это – резерв для увеличения количества плательщиков налогов. И тогда Пенсионный фонд будет профицитным".

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Украине с марта 2021-го должны провести плановую индексацию выплат. Некоторые украинцы могут рассчитывать на прибавку в 1 тыс. грн, другие же ничего не получат.

Уже через несколько лет 45% всех украинцев будут вынуждены работать до 63 и 65 лет из-за того, что не выполнят требования по стажу.