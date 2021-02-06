Пенсии в Украине пересчитают через месяц: кому добавят тысячу, а кто останется без прибавок

В Украине с 1 марта начнут проводить ежегодную индексацию пенсий. В этом году размер прибавки составит до 11%. Часть пенсионеров не получит ничего, другие же могут рассчитывать на прибавку в размере более 1 тыс. грн.

О том, как и кому пересчитают пенсии, читайте в материале OBOZREVATEL.

Во время осовременивания на 11% повысят расчетный размер средней зарплаты за три года, на основании которой считается пенсия. Однако при этом повышать будут только расчетный размер. То есть без учета надбавок за сверхстаж, доплат для отдельных категорий и т.д.

Размер индексации (11%) – половина от динамики роста средних зарплат за прошедшие три года плюс половина от прошлогодний инфляции. Данные точной статистики появятся только в марте, но чиновники уже подсчитали, что это будет около упомянутых 11%.

Те украинцы, которые сейчас получают пенсию в размере 9090 грн могут рассчитывать на прибавку около 1 тыс. грн. Совсем без прибавки оставят:

тех, кто по формуле заработал на пенсию, размер которой меньше 11% от минимальной;

те, кто сейчас получает максимальную пенсию.

Пенсии в Украине считаются по следующей формуле:

Средняя зарплата за последние три года (по стране) * соотношение собственной зарплаты к средней по стране * стаж в годах * 1 %:

Дело в том, что первый показатель ежегодно устаревает. Зарплаты растут быстрее, чем повышают пенсии. Это приводит к тому, что "старые" пенсионеры с каждым годом становятся беднее, а "новые", которые с таким же уровнем зарплат и стажем выходят на заслуженный отдых, получают значительно больше.

Чтобы исправить ситуацию, еще прошлые власти решили ежегодно уровень средней зарплаты за три года в формуле повышать на коэффициент. Этот коэффициент считается как сумма 50 % инфляции за прошлый год и средней динамики роста зарплат за прошедшие три года.

В прошлом году в рамках индексации в сумме выплату повысили для 6,9 млн человек. И это при том, что всего в стране живет около 11,4 млн пенсионеров. В этом году можно рассчитывать на такое же количество украинцев с прибавками.

Как уже писал OBOZREVATEL, при пенсии в 3,5 тыс. грн размер прибавки может составить около 385 грн. При переносе решения с марта, например, на декабрь украинцы потеряют 3,4 тыс. грн.

Ранее OBOZREVATEL подробно писал о том, как будет выглядеть пенсионная реформа от Кабмина и почему ситуация с выплатой пенсий в Украине будет обостряться ежегодно.