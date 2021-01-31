Половина украинцев не сможет получить пенсию в 60 лет: что делать

В Украине к 2027-м около 45% украинцев не смогут выйти на пенсию в 60 лет из-за нехватки стажа. Сейчас нужно иметь не меньше 28 лет, однако ежегодно требование будет расти на 12 месяцев, пока не достигнет 35 лет. Для тех, кому не хватает стажа, есть несколько вариантов.

Об этом говорится в материале OBOZREVATEL. Первые два варианта для тех, кто еще может накопить нужный стаж: нужно либо официально трудоустроиться, или начать добровольно платить взносы.

К примеру, если вы не работаете официально, а получать пенсию все же хочется, вы можете подать заявление в Пенсионный фонд о добровольной оплате минимального взноса – 22% от минималки. На данный момент это 1320 грн

Если вы практически достигли 60-летия и стажа все равно не хватает, его придется докупать по повышенной стоимости. Стоимость одного месяца рассчитывается по формуле: 22% умножить на минимальную зарплату и умножить на два, что по состоянию на сегодня равно 2 640 грн.

До декабря 2021-го год стажа будет стоить 31 680 грн

После декабря 2021-го год стажа будет стоить 34 320 грн

Как сообщал OBOZREVATEL, украинцы, согласно законопроекту о запуске второго уровня пенсионного накопления от "Слуги народа" (№2683) ежемесячно должны будут в среднем отдавать от 3% до 7% от зарплаты.

В Украине минимальная пенсия одна из самых низких в Европе. Уже несколько лет выплату считают по сниженному коэффициенту оценки стажа. Для примера, если сейчас выходить на заслуженный отдых, имея среднюю зарплату (около 10 тыс. грн), то размер пенсии составит всего 2,1 тыс. грн.