Остановка "Северного потока-2", удар по банкам из РФ, помощь Украине: в США подготовили законопроект

Сенаторы во главе с Джимом Ришем внесли в Конгресс США законопроект, который предусматривает санкции против России уже на нынешнем этапе. В частности, предлагается немедленно прекратить реализацию проекта "Северный поток-2" и ввести санкции в случае полномасштабного вторжения РФ. Кроме того, предусматривается финпомощь Украине и введение ограничений против российских банков.

В американский законопроект также внесли ограничения против близкого окружения главы Кремля Владимира Путина. Об этом сообщается на сайте Комитета Сената по международным отношениям.

"Хотя "военного" вторжения не произошло, у России есть и другие способы нападения на Украину, которые могут нанести ущерб украинцам и европейской безопасности в целом. Вместо того чтобы просто переформулировать уже имеющиеся у президента полномочия, закон NYET предпринимает немедленные действия по окончательной остановке "Северного потока-2", посылает мощный сдерживающий сигнал, возлагает на Россию большие экономические и военные расходы, укрепляет союзников и партнеров США, а также поддерживает Украину", – сказал Риш.

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Кроме того, под санкции могут попасть люди из окружения российского президента Владимира Путина. Законопроект также предусматривает $500 млн для иностранного военного финансирования Украины.

Помимо этого, предлагается создать новый "Фонд сопротивления Украины", чтобы помочь нашему государству. Документ предусматривает создание нового органа ленд-лиза для Украины и ускоряет рассмотрение вопросов касательно продажи оружия и помощи стране в секторе безопасности. Инициативу поддержали сенаторы Пэт Туми, Джим Инхоф, Тед Круз, Марко Рубио, Линдси Грэм и др.

Ранее президент США Джо Байден пригрозил, что Соединенные Штаты не допустят запуска газопровода "Северный поток-2" в случае полномасштабного вторжения России в Украину. Вашингтон готов ввести санкции.

Об этом американский лидер заявил в своем обращении 15 февраля. Глава государства убежден, что такие меры серьезно ударят по российской экономике.

"Мы введем долгосрочные меры, которые подорвут способность России конкурировать в экономическом и стратегическом плане. А что касается "Северного потока-2" – если Россия продолжит вторжение, этого (поставок газа) не произойдет", – подчеркнул Байден. Президент США 15 февраля выступил с обращением на фоне угрозы российского военного вторжения в Украину.

"Северный поток-2" – скандальный газопровод из России в Германию. Проходит через Балтийское море. Был достроен в сентябре 2021 года. Учредителем компании-оператора проекта Nord Stream 2 AG является концерн "Газпром".

Длина "Путинской трубы" (так часто называют этот газопровод в СМИ) по двум ниткам составляет 2468 км. Сам по себе "Северный поток-2" представляет собой расширение "Северного потока". Он проходит через Германию, Данию, Россию, Финляндию и Швецию.

OBOZREVATEL писал ранее, что у Украины и Германии сложились разные подходы к скандальному "Северному потоку-2". Как заявил украинский президент Владимир Зеленский по итогам встречи с немецким канцлером Олафом Шольцом, у сторон некоторые разногласия в оценке проекта.

"Я напомнил: наша позиция неизменна. Мы рассматриваем "Северный поток-2" на сегодня исключительно через призму энергетических угроз и угроз безопасности для нас и для региона. Мы четко понимаем, что это геополитическое оружие, и потому Украина требует энергетических гарантий и гарантий безопасности", – заявил Зеленский.

Интересно, что Шольц проигнорировал вопросы журналистов об отключении "Северного потока-2" в случае агрессии РФ. Ни слова о газопроводе канцлер так и не сказал в ходе выступления.