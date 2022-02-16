Остановка "Северного потока-2", удар по банкам из РФ, помощь Украине: в США подготовили законопроект

Владимир Пазий
Mакроэкономика
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В Конгресс США внесли законопроект о санкциях против России
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Сенаторы во главе с Джимом Ришем внесли в Конгресс США законопроект, который предусматривает санкции против России уже на нынешнем этапе. В частности, предлагается немедленно прекратить реализацию проекта "Северный поток-2" и ввести санкции в случае полномасштабного вторжения РФ. Кроме того, предусматривается финпомощь Украине и введение ограничений против российских банков.

В американский законопроект также внесли ограничения против близкого окружения главы Кремля Владимира Путина. Об этом сообщается на сайте Комитета Сената по международным отношениям.

США могут ввести санкции против окружения Путина

"Хотя "военного" вторжения не произошло, у России есть и другие способы нападения на Украину, которые могут нанести ущерб украинцам и европейской безопасности в целом. Вместо того чтобы просто переформулировать уже имеющиеся у президента полномочия, закон NYET предпринимает немедленные действия по окончательной остановке "Северного потока-2", посылает мощный сдерживающий сигнал, возлагает на Россию большие экономические и военные расходы, укрепляет союзников и партнеров США, а также поддерживает Украину", – сказал Риш.

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Кроме того, под санкции могут попасть люди из окружения российского президента Владимира Путина. Законопроект также предусматривает $500 млн для иностранного военного финансирования Украины.

Помимо этого, предлагается создать новый "Фонд сопротивления Украины", чтобы помочь нашему государству. Документ предусматривает создание нового органа ленд-лиза для Украины и ускоряет рассмотрение вопросов касательно продажи оружия и помощи стране в секторе безопасности. Инициативу поддержали сенаторы Пэт Туми, Джим Инхоф, Тед Круз, Марко Рубио, Линдси Грэм и др.

Ранее президент США Джо Байден пригрозил, что Соединенные Штаты не допустят запуска газопровода "Северный поток-2" в случае полномасштабного вторжения России в Украину. Вашингтон готов ввести санкции.

Байден пообещал жесткий ответ в случае нападения РФ на Украину

Об этом американский лидер заявил в своем обращении 15 февраля. Глава государства убежден, что такие меры серьезно ударят по российской экономике.

"Мы введем долгосрочные меры, которые подорвут способность России конкурировать в экономическом и стратегическом плане. А что касается "Северного потока-2" – если Россия продолжит вторжение, этого (поставок газа) не произойдет", – подчеркнул Байден. Президент США 15 февраля выступил с обращением на фоне угрозы российского военного вторжения в Украину.

"Северный поток-2" – скандальный газопровод из России в Германию. Проходит через Балтийское море. Был достроен в сентябре 2021 года. Учредителем компании-оператора проекта Nord Stream 2 AG является концерн "Газпром".

Карта "Северного потока-2"

Длина "Путинской трубы" (так часто называют этот газопровод в СМИ) по двум ниткам составляет 2468 км. Сам по себе "Северный поток-2" представляет собой расширение "Северного потока". Он проходит через Германию, Данию, Россию, Финляндию и Швецию.

OBOZREVATEL писал ранее, что у Украины и Германии сложились разные подходы к скандальному "Северному потоку-2". Как заявил украинский президент Владимир Зеленский по итогам встречи с немецким канцлером Олафом Шольцом, у сторон некоторые разногласия в оценке проекта.

"Я напомнил: наша позиция неизменна. Мы рассматриваем "Северный поток-2" на сегодня исключительно через призму энергетических угроз и угроз безопасности для нас и для региона. Мы четко понимаем, что это геополитическое оружие, и потому Украина требует энергетических гарантий и гарантий безопасности", – заявил Зеленский.

Интересно, что Шольц проигнорировал вопросы журналистов об отключении "Северного потока-2" в случае агрессии РФ. Ни слова о газопроводе канцлер так и не сказал в ходе выступления.

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