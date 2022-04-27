Реальные доходы россиян стали сокращаться: еды могут купить намного меньше

Реальные располагаемые доходы россиян (т.е., доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на инфляцию) упали. По итогам первого квартала 2022 года они сократились на 1,2% в годовом выражении. Именно в это время Россия развязала войну против Украины, а Запад ввел против нее масштабные санкции. Это привело, в частности, к тому, что россияне теперь могут купить намного меньше продуктов, чем годом ранее.

Это следует из оценок Росстата, передает The Bell. Отмечается: причиной спада реальных располагаемых доходов россиян является "резкий рост цен на фоне санкций и девальвации рубля".

"В марте годовая инфляция в России подскочила до 16,7% с 9,2% в феврале. Столь значительный рост показателя стал рекордным с января 1999 года (тогда цены выросли на 8,38%)", – говорится в сообщении.

При этом подчеркивается:реальные пенсии в марте под натиском инфляции значительно сократились. В частности:

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на 7,1% по отношению к февралю;

на 8,3% в годовом выражении.

"Данных по реальным зарплатам за март пока нет. Росстат представит их только через месяц", – отметили аналитики.

В то же время, подчеркивается, по итогам первого квартала 2022 года расходы населения превысили его доходы. Это означает, что россияне тратили сбережения. Показатель которых, к слову, тоже сократился.

Свидетельством того, что покупательная способность денежных доходов граждан РФ снизилась, в частности, является то, что по итогам первого квартала-2022, они могли купить намного меньше продуктов, чем годом ранее. В частности:

картофеля – 720 кг вместо 960 кг в месяц;

сахара – 540 вместо 666 кг в месяц;

лука – 984 кг вместо 1,1 тонны в месяц;

белокочанной капусты – 495,3 кг вместо 1,5 тонн в месяц.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Россия в ближайшие полтора-два года будет жить в очень сложной ситуации. Согласно предварительному прогнозу Минэкономики РФ, падение экономики страны-агрессора по итогам 2022 года составит 8,8%. Инфляция же вырастет до 20,7%. В связи с этим в РФ ожидают наступления мощнейшего кризиса, масштабы которого должны превысить случившийся в 2009 году.