Один из крупнейших госбанков РФ закроется в Европе: санкции разрушают финансы России

В России ВТБ банк, второй по размеру государственное финучреждение, принял решение уйти из европейского рынка. Ранее только в Германии у них было 160 тыс. клиентов.

Об этом со ссылкой на источники сообщает издание Financial Times. После того как западные страны заморозили активы ВТБ, его топ-менеджеры приняли решение, что банк больше не сможет работать за пределами России, пишет FT. С 12 марта ВТБ и другие попавшие под санкции российские банки будут отключены от системы передачи финансовых сообщений SWIFT.

ВТБ завершил реструктуризацию своих европейских подразделений в конце 2017 года. Тогда они были объединены в новое юридическое лицо – группу VTB Bank (Europe) SE, в состав которой, помимо прочего, вошла розничная онлайн-платформа в Германии – VTB Direktbank. На ее клиентов приходилась самая крупная часть европейских вкладов объемом свыше 4 млрд евро, отмечает газета.

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Отметим, российский Сбербанк вынужден был отказаться от работы в Европе. Из-за войны России против Украины его европейские отделения столкнулись с "аномальным оттоком денежных средств и угрозой безопасности сотрудников и отделений".

Санкции против пяти крупнейших российских банков:

их отключили от платежной системы;

они остались без SWIFT;

им запретили использовать VISA и Mastercard;

их активы за границей заморозили;