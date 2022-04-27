Нужно задушить санкциями путинскую военную машину, – министр иностранных дел Дании

Дания настаивает на максимально жестких санкциях против России из-за развязанной ею войны против Украины. В т.ч., и на ограничениях в сфере энергетики. Там убеждены: из-за действий РФ в Украине "путинскую военную машину нужно задушить".

Об этом заявил министр иностранных дел страны Йеппе Кофод, передает Reuters. Отмечается: по его словам, санкции станут инструментом давления на Россию и помогут прекратить войну.

"Мы будем продолжать настаивать на том, чтобы ЕС принял самые строгие санкции. Чтобы мы могли максимально давить на путинскую Россию и задушить российскую военную машину. Это также касается отрасли энергетики", – сказал Кофод.

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Ранее с подобным призывом выступил президент США Джо Байден. Он выразил уверенность в том, что американские санкции нанесут тяжелый урон экономике России – один год их действия сведет на нет все ее достижения за последние 15 лет. А также подчеркнул: главной задачей США является "удушение развития экономики РФ".

"За один год наши санкции в состоянии свести на нет достижения российской экономики за последние 15 лет. Мы собираемся задушить возможность российской экономики развиваться в грядущие годы", – сказал американский президент.

При этом он отметил, что из-за санкций ВВП России будет стремительно сокращаться. В частности, по прогнозам, только в 2022 году он уменьшится "на двузначное число".

Как сообщал OBOZREVATEL, Россия будет терять по 6 млрд долларов в год из-за торгового эмбарго, которое ввела Украина. Больше всего РФ зарабатывала на экспорте в Украину топлива, нефти, полимеров и пластмассы.