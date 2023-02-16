Норвегия утвердила масштабную многолетнюю программу помощи Украине: сколько денег получим

В Норвегии одобрили масштабную программу финансовой поддержки Украины. Помощь рассчитана сразу на пять лет, а ее общая сумма составляет 75 млрд норвежских крон, т.е. 7,2 млрд долларов или 7 млрд евро по нынешнему курсу.

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Ежегодные выплаты составляют около 15 млрд норвежских крон, или 1,4 млрд долларов. Об этом сообщило правительство Норвегии после принятия соответствующего решения в парламенте страны (Стортинге).

Этот антикризисный пакет является результатом бюджетного соглашения между правящими партиями Норвегии, достигнутого осенью 2022 года. В него входят:

денежная помощь и предоставление вооружений Украине;

помощь другим странам, пострадавшим от развязанной Россией войны.

На заседании Стортинга 16 февраля также выступил с онлайн-обращением президент Украины Владмир Зеленский. "Вы создаете прецедент долговременной финансовой поддержки государства, защищающего свою независимость", – прокомментировал Зеленский новую программу помощи. По его словам, такие проекты добавляют Украине уверенности в том, что союзники останутся на ее стороне.

"Программа поддержки... рассчитана на пять лет. Ни один человек на земле сегодня не скажет, а что произойдет за это время... Но все мы точно понимаем, чего не случится. Россия не преодолеет нашего с вами единства – всех, кто ценит свободу", – подчеркнул Зеленский.

Кроме того, ранее сообщалось, что Норвегия собирается отправить Украине танки Leopard 2 "как можно скорее". Бронированные боевые машины немецкого производства могут быть доставлены в нашу страну уже в конце марта.

Также Норвегия передала Украине новый пакет военной помощи для борьбы с полномасштабным вторжением России. Так, украинские военные получат еще 10 тысяч артиллерийских снарядов калибра 155 мм.

Как сообщал OBOZREVATEL, также Норвегия поможет Украине восстановить объекты критической инфраструктуры, которые были повреждены из-за массированных ракетных ударов России. Страна выделяет на это миллиард крон (около $100 млн).

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