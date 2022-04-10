"Один из источников самоуверенности РФ": Зеленский призвал демократический мир ввести эмбарго на поставки нефти

Одними из главных задач для украинской дипломатии является введение ограничений по российскому нефтебизнесу и газу, заявил президент Владимир Зеленский. Он отметил, что демократический мир может отказаться от нефти из страны-террориста, а также "сделать ее токсичной для всех других государств".

"Именно нефть – один из двух источников российской самоуверенности, их ощущение безнаказанности. Другой источник – газ – также со временем будет перекрыт. Это просто неизбежно. Не только по безопасным, но и по экологическим соображениям", – заявил Зеленский в своем видеообращении, которое опубликовал 9 апреля на своей странице в Facebook.

Глава государства отметил, что у Украины нет времени ждать, ведь тогда, "когда тирания начала агрессию против всего, на чем держался мир в Европе, нужно действовать немедленно".

Видео дня

По словам Зеленского, нефтяное эмбарго должно быть первым шагом, причем на уровне всех демократических государств всего цивилизованного мира. "Тогда Россия это почувствует. Тогда это для них будет аргумент, чтобы искать мир, прекратить бессмысленное насилие", – подытожил гарант.

Ранее президент Украины после встречи с премьером Великобритании Борисом Джонсоном заявил, что Британия является лидером в предоставлении нашему государству оборонной помощи и в санкционной политике в отношении России. Это лидерство навсегда останется в истории.

Зеленский назвал Джонсона настоящим другом Украины, который был среди тех, кто не колебался ни минуты в вопросе, стоит ли поддерживать нашу страну. Уже известно, какую помощь послевоенному восстановлению Украины окажет Великобритания. Она готова взять шефство над восстановлением Киева и Киевской области.

OBOZREVATEL сообщал, что Франция готова запретить импорт российской нефти из-за вторжения РФ в Украину. При этом, там считают уже введенные санкции ЕС против России "очень эффективными".