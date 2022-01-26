"Неприятно, но не катастрофа": в НБУ объяснили четырехлетний рекорд курса доллара

Курс доллара в Украине вплотную приблизился к 29 грн, его официальная стоимость 26 января поднялась до максимума за 4 года – 28,67 грн/долл. Банки установили курс доллара на уровне 28,6-28,9 грн/долл. В Нацбанке заверили: такая ситуация "неприятна", но не является "катастрофой". Гривня, по данным регулятора, ослабла по нескольким причинам, но главная – нагнетание Россией напряженности на границе с Украиной.

"Основная причина [девальвации гривни] сейчас – это геополитика, нагнетание напряженности на наших границах со стороны северного соседа", – заявил на круглом столе в "Финансовом клубе" директор департамента открытых рынков Национального банка Украины (НБУ) Алексей Лупин.

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Еще один фактор, который повлиял на курс, – традиционно большие бюджетные расходы в конце года. Так, Министерство финансов потратило 76 млрд грн. Такие расходы привели к повышению спроса на иностранную валюту, что способствовало ее подорожанию уже в январе.

Для сглаживания слишком сильных колебаний курс НБУ в январе-2022 продал уже более 880 млн долларов из резервов. Тем не мене, ситуация остается контролируемой, заверил Лупин.

"То, что сейчас происходит на валютном рынке, – неприятно, но это не катастрофа. Мы начали 2021 год с курсом 28,3 грн/долл. [25 января] курс на межбанке был 28,6 грн/долл. То есть всего на 30 копеек выше, чем в январе прошлого года... Это неприятно, но это не что-то экстраординарное. В 2020 году в марте мы продали более 2 млрд долларов – был 1-й локдаун. И курс тогда девальвировал более чем на 4 грн", – подсчитал представитель НБУ.

Лупин отметил, что нынешняя девальвация привлекла внимание украинцев из-за того, что весь 2021 год гривня оставалась стабильной и даже укреплялась: "Пожалуй, все к этому привыкли, поэтому последние события смущают широкую общественность".

Напомним, опрошенные OBOZREVATEL эксперты подтверждали: новости о возможном полномасштабном вторжении российских войск на территорию Украины привели к падению спроса на облигации внутреннего госзайма и росту спроса на валюту. Среди других причин специалисты также указывают на решение Национального банка увеличить стоимость денег в стране (учетную ставку).