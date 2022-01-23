Курс доллара в Украине будет расти: как изменится стоимость валюты до конца января

В Украине курс доллара до конца января имеет шанс вплотную подойти к психологической отметке в 29 грн/$. Новости о возможном полномасштабном вторжении российских войск на территорию Украины привели к падению спроса на облигации внутреннего госзайма и роста спроса на валюту.

Подробнее о том, как и почему изменится стоимость гривни до конца года, читайте в материале OBOZREVATEL.

За несколько дней курс доллара в Украине снизился с 28,42 до 28,32 грн/$. Панические настроения участников валютного рынка незначительно пошли на спад. Но кардинально ситуация не изменилась. К примеру, руководитель отдела аналитики ForexClub Андрей Шевчишин считает, что в ближайшие дни гривня останется в диапазоне 28,25-28,40 грн/$. "На следующей неделеожидаем движение к уровню 28,65 грн/$", – прогнозирует эксперт.

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В целом же аналитики озвучивают и другие сценарии. Например, коллега Шевчишина из "Альпари" Вадим Иосуб считает, что продавать доллары украинцам будут за 28,9 грн/$. "Ближайшую неделю мы ожидаем рост курса доллара к гривне. Доллар на межбанке будет торговаться через неделю вблизи 28,8 грн/$. Наличный доллар в банках будет торговаться по 28,7-28,9 грн/$", – считает аналитик.

Такое мнение не разделяет Максим Орыщак из "Центра биржевых технологий". Он уверен, что сейчас происходит коррекция после бурного роста с начала января, но уже в ближайшее время гривня вернется к 28,60 грн/$.

На незначительное укрепление гривни 20-21 января повлиял ряд факторов. Среди них и заявлением президента Владимира Зеленского, в котором он призвал украинцев не паниковать из-за новостей о том, что Россия готовит нападение, и решение Национального банка увеличить стоимость денег в стране (учетную ставку). "Реализация значительного количества проинфляционных рисков требует усиления монетарной политики НБУ для улучшения инфляционных ожиданий и обеспечения устойчивого снижения инфляции до 5%", – заявил глава Нацбанка Кирилл Шевченко.

Это в будущем может позволить повысить ставки по облигациям внутреннего госзайма (ОВГЗ) и повысить спрос на них. Главный негативный фактор – угроза военной эскалации – остается актуальным. На рынке доминируют пессимистичные настроения, это и будет способствовать дальнейшей девальвации гривни.

"Риски, которые гнали курс доллара вверх в первой половине января, понемногу утихают. Риторика РФ становится мягче, идет поиск дипломатических вариантов решения конфликта и инвесторы приостанавливают распродажу украинских еврооблигаций", – отмечает Шевчишин.

Орыщак напоминает, что на ситуацию влияет и монетарная политика США. Инвесторы пытаются угадать дальнейшие действия Федеральной резервной системы (ФРС, аналог украинского НБУ), связанные с монетарной политикой. Если в 2020 году ведомство резко влило на рынок огромный объем ликвидности с целью стимулирования, то сейчас присутствуют ожидания того, что ФРС способна так же быстро вывести его уже в рамках борьбы с инфляцией.

Госдолг США составляет порядка 120% и обслуживать его, особенно в условиях роста доходности, будет крайне сложно. Эта ситуация будет негативно сказываться на спросе на рискованные инструменты вроде гривни и других инструментов развивающихся стран. На первый план выйдут активы-убежища, доллар в том числе.

В целом же до конца января в Украине ожидается плавная, но уверенная девальвация. Гривня, вероятно, не дойдет до отметки в 29 грн/$ в январе, но такие шансы сохраняются.