Нефтяное эмбарго ЕС против России может заработать уже до конца 2022 года – Bloomberg

Евросоюз, который на следующей неделе анонсирует шестой пакет санкций против России из-за развязанной ею войны против Украины, планирует полноценно запустить нефтяное эмбарго к концу 2022 года. До этого же планируется постепенно вводить ограничения на импорт российской нефти.

Об этом сообщает Bloomberg. "По словам источников, знакомых с этим вопросом, Европейский Союз намерен [внести в санкционный пакет предложение] запретить российскую нефть к концу года. А до этого – постепенно вводить ограничения на ее импорт", – говорится в сообщении.

При этом отмечается: ЕС также будет настаивать на отключении большего числа банков из России и Беларуси от международной платежной системы SWIFT. В т.ч., и крупнейшего банка страны – "Сбербанка".

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"Решение о новых санкциях может быть принято уже на следующей неделе (начинается 2 мая) на встрече послов ЕС. Меры, которые составят шестой пакет ограничений, еще не были официально предложены и могут измениться до того, как это произойдет", – заметили аналитики.

В то же время, Россия с начала апреля сократила добычу нефти на 8,7%. Потери происходят даже несмотря на отсутствие европейского эмбарго. Ключевые причины:

отказ частных энергокомпаний от российского сырья;

снижение темпов переработки нефти внутри страны.

Также, по данным российских СМИ, в марте на 6% сократилась переработка нефти в России. Это также повлияло на объемы добычи, ведь если не сокращать ее вслед за переработкой, резервуары заполнятся и хранить сырье будет просто негде.

Как сообщал OBOZREVATEL, США ввели энергетическое эмбарго и запретили закупки нефти, газа и угля из РФ с 8 марта. Австралия и Канада также перестанут импортировать российскую нефть.

Эти страны покупают у России значительно меньше энергетического сырья, чем Европа. Однако даже их шаги смогли повлиять на уровень экспорта и добычи нефти в РФ. Именно поэтому введение нефтяного эмбарго со стороны ЕС является ключевым для остановки финансирования войны России в Украине.