НБУ проверит банки, а на госпредприятиях проведут реформу: условия МВФ

Украина для того, чтобы получить кредит МВФ, должна обеспечить проверку Нацбанками украинских банков до конца 2023-го, а также провести реформу корпоративного управления.

Видео дня

Об этом говорится в дайджесте, подготовленном SOE Weekly для ЭП. Среди критериев программы финансирования МВФ для Украины – реформа корпоративного управления госпредприятий, в частности, власти должны провести реформу корпоративного управления "ОДГТСУ".

Согласно программе МВФ, украинские власти взяли на себя обязательство осуществить следующие шаги по реформе корпоративного управления "Оператора газотранспортной системы Украины" ("ОГСУ"):

Передать все корпоративные права (доли) "ОГСУ" от "Магистральных газопроводов Украины" ("МГУ") Министерству энергетики и принять новую редакцию устава "ОГСУ", который был разработан и согласован с Секретариатом Энергетического Сообщества до конца июня 2023 (структурный маяк) ;

Обратить и назначить наблюдательный совет "ОГСУ" до конца октября 2023 года;

После этого назначить нового руководителя "ОГСУ" и в конце концов ликвидировать "МГУ". Кроме того, предусмотрено, что власти должны восстановить регулярную отчетность госпредприятий.

Так, Министерство финансов планирует постепенно восстановить все требования к отчетности госпредприятий (кроме тех, которые расположены на временно оккупированных территориях или в зонах боевых действий), что станет важным вкладом в оценку фискальных рисков, в частности, при подготовке среднесрочного бюджетного планирования. Также предусмотрено, что НБУ проведет подробную диагностику банков до конца декабря 2023 года.

Как ранее писал OBOZREVATEL, новая программа должна позволить преодолеть масштабный дефицит бюджета Украины. В 2023 году можно рассчитывать на 4-5 млрд долларов.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!