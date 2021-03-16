НБУ показал новый курс доллара: сколько заплатим за валюту

В Украине курс доллара с 15 до 16 марта снизится с 27,73 до 27,64 грн/$.

Об этом говорится в справочных данных Национального банка Украины. Регулятор показывает усредненное значение, которое основывается на балансе спроса и предложения на рынке.

В ближайшее время на стоимость доллара будет влиять целый ряд факторов. Ситуация в США отображается и на Украину. Там договорились выделить на поддержку экономики 1,9 трлн долларов, что может ускорить инфляцию и подтолкнуть динамику американского ВВП.

"Происходящее негативно сказывается на долговых рынках развивающихся стран, откуда инвесторы выводят капитал, и заставляет нервничать представителей региональных центробанков", – рассказывает аналитик TeleTrade Сергей Родлер.

Что повлияет на курс доллара:

неопределенность в переговорах с МВФ;

масштабные инвестиции в США;

позиция Нацбанка;

замедление экономики Украины.

Ключевым драйвером на финансовых рынках остается динамика доходности долгосрочных казначейских облигаций США. С другой стороны, наблюдается отложенный спрос на валюту: покупатели выжидают подходящие моменты для покупки доллара вблизи минимальных отметок, сдерживая дальнейшее укрепление гривни.

"Панические настроения успели переместиться и на украинский рынок. Давление на нацвалюту сохраняется: провал переговоров с МВФ, неопределенность касаемо украинской экономики, а теперь еще активизация негативного внешнего фактора. Потенциал дальнейшего укрепления курса сильно ограничен. Ожидаем курс вблизи отметки в 27,80 грн/$", – спрогнозировал Родлер.

Аналитик RoboForex Андрей Гойлов озвучивает даже более негативный сценарий. По его оценкам доллар подорожает до 27,85 грн/$. Эксперт напоминает: Министерство экономического развития оценило спад ВВП Украины в январе текущего года в 2,6-2,8%. Причина заключается в локдауне и последовавшем адаптивном карантине. По итогам I квартала тоже ожидается снижение показателя, так как в ряде областей вновь введены жесткие карантинные ограничения.

Напомним, Нацбанк зафиксировал официальный курс гривни по отношению к доллару 15 марта на отметке 27,73 грн/$. За выходные американская валюта подешевела на 1 копейку.

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