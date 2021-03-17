Названы украинские продукты, которые пользуются наибольшим спросом в Великобритании
Наибольшим спросом в Великобритании пользуются украинское молоко, курятина, мед и улитки.
Об этом рассказала председатель Госпродпотребслужбы Владислава Магалецкая, сообщается на сайте ведомства. "Украина экспортирует в Великобританию молоко и молочные продукты, мед, мясо птицы, яичные продукты и другие товары. Кроме того, со стороны Великобритании есть большой спрос на улиток, которые экспортируются из Украины", – сказала она.
Отмечается, что до конца марта, пока длится переходный период, экспорт в Великобританию осуществляется по формам ветеринарных сертификатов, которые выдаются для экспорта подконтрольных товаров из Украины в ЕС. Право экспорта продукции на территорию ЕС имеют 362 украинских предприятия (155 предприятий-производителей продукции для потребления человеком, 207 – предприятий-производителей непищевой продукции).
Среди украинских предприятий, имеющих право экспорта в ЕС продукции для потребления человеком:
22 производители молока и молочной продукции;
7 производителей мяса птицы;
23 производителя рыбопродуктов;
5 производителей яиц и яичной продукции;
72 производителя меда;
1 производитель пищевого коллагена;
1 производитель кишечного сырья;
22 производителя улиток.
Госпродпотребслужба играет важную роль в эффективности украинского экспорта. Ее задачей является преодоление технических препятствий в торговле и обеспечение государственных гарантий по соблюдению требований стран-партнеров.
Напомним, в Украине в марте наблюдается стремительный рост цен на масло. "Крестьянское" масло уже стартует с отметки в 132 тыс. грн/т, а масло 82% – от 150 тыс. грн/т. В ближайшее время цены будут и дальше расти, однако снижение стоимости может произойти уже в апреле.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Продукты в Украине ежегодно дорожают в среднем на 5-10%. Так, согласно данным Государственной службы статистики, продуктовая корзина за четыре года подорожала с 3958 до 5614 грн (примерно на 30%).
В Украине резко дорожают почти все продукты. Из-за плохого урожая, высокой стоимости энергоресурсов и истощения запасов цены будут расти до мая. Значительнее всего – на овощи.