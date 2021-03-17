Названы украинские продукты, которые пользуются наибольшим спросом в Великобритании

Наибольшим спросом в Великобритании пользуются украинское молоко, курятина, мед и улитки.

Об этом рассказала председатель Госпродпотребслужбы Владислава Магалецкая, сообщается на сайте ведомства. "Украина экспортирует в Великобританию молоко и молочные продукты, мед, мясо птицы, яичные продукты и другие товары. Кроме того, со стороны Великобритании есть большой спрос на улиток, которые экспортируются из Украины", – сказала она.

Отмечается, что до конца марта, пока длится переходный период, экспорт в Великобританию осуществляется по формам ветеринарных сертификатов, которые выдаются для экспорта подконтрольных товаров из Украины в ЕС. Право экспорта продукции на территорию ЕС имеют 362 украинских предприятия (155 предприятий-производителей продукции для потребления человеком, 207 – предприятий-производителей непищевой продукции).

Среди украинских предприятий, имеющих право экспорта в ЕС продукции для потребления человеком:

22 производители молока и молочной продукции;

7 производителей мяса птицы;

23 производителя рыбопродуктов;

5 производителей яиц и яичной продукции;

72 производителя меда;

1 производитель пищевого коллагена;

1 производитель кишечного сырья;

22 производителя улиток.

Госпродпотребслужба играет важную роль в эффективности украинского экспорта. Ее задачей является преодоление технических препятствий в торговле и обеспечение государственных гарантий по соблюдению требований стран-партнеров.

Напомним, в Украине в марте наблюдается стремительный рост цен на масло. "Крестьянское" масло уже стартует с отметки в 132 тыс. грн/т, а масло 82% – от 150 тыс. грн/т. В ближайшее время цены будут и дальше расти, однако снижение стоимости может произойти уже в апреле.

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