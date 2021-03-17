Стоимость масла в Украине подскочила: до какого момента будет дорожать

В Украине в марте наблюдается стремительный рост цен на масло. "Крестьянское" масло уже стартует с отметки в 132 тыс. грн/т, а масло 82% – от 150 тыс. грн/т. В ближайшее время цены будут и дальше расти, однако снижение стоимости может произойти уже в апреле.

Продукт подорожал, так как в Украине старые запасы уже почти израсходованы, а производство увеличить пока не удается. Об этом сообщает Infagro.

Также наблюдается стремительный рост цен и на мировом рынке масла. За две недели в Океании товар подорожал на 13%, в ЕС – на 8%.

Экспортные цены на масло также демонстрируют рост, но не такими темпами, как в мире. На рынках постсоветских стран – в последнее время основных рынках сбыта украинского масла – за товар 82% платить больше $4700/т пока не спешат. Масло 72% импортеры чаще всего оценивают не дороже $4200/т.

Напомним, что в Украине к середине мая стоит ждать подорожания хлеба, овощей и продуктов так называемой "пасхальной корзины". На яйца, мясо, муку увидим 10-15% роста, но больше всего могут подорожать овощи.

Что будет с ценами к концу года – будет ясно уже в июне-июле. Ведь тогда определится ситуация с урожаем зерновых, от которого зависят не только цены на хлебную продукцию, но и на корма для животных. Они составляют немалую часть цены на мясную, молочную продукцию и яйца.

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