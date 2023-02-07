Нардепы создали комиссию для расследования распределения гуманитарки: вместо этого хотят забрать имущество профсоюзов

В Украине еще 20 сентября в Верховной Раде создали временную следственную комиссию (ВСК), чтобы разобраться в возможных нарушениях при распределении гуманитарки в Запорожье. В офисах и домах местных чиновников провели обыски, нашли крупные суммы налички. Однако за пять месяцев расследования депутаты так и не озвучили свои выводы. Вместо этого ВСК занялась имуществом Федерации профсоюзов Украины.

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Как пишет издание "Аргумент", главная задача: в рамках ВСК сформулировать претензии к Федерации профсоюзов Украины, на основе которых позже протолкнуть "отчуждение" имущества ФПУ. Официально комиссия заинтересовалась имуществом профсоюзов (членами которых являются 4 млн украинцев), так как там можно размещать переселенцев.

Между тем статистика размещения профсоюзами переселенцев свидетельствует о следующем: за период военного положения профсоюзные объекты стали центрами убежища для более 150 тыс. беженцев с территорий боевых действий, там ежедневно предоставляют приют и питание около 6 тыс. человек.

"Благодаря нашим международным партнерам и собственным средствам профинансировано более 120 млн грн (3 млн евро) помощи временно перемещенным лицам. Субъектами хозяйствования Федерации профсоюзов Украины для нужд таких лиц открыты двери 14 санаториев, 8 туристических заведений, а также общежития учебно-методических центров профсоюзов, где ежедневно находится в среднем до 6 тысяч человек. Пока что государственной поддержки профсоюзные объекты, где размещаются внутренне перемещенные лица, не получают", – говорится в письме Федерации профсоюзов Украины президенту Владимиру Зеленскому.

Есть вопросы и в ВСК. Как сообщает издание, возможен конфликт интересов: несколько членов и председатель комиссии после образования ВСК зарегистрировали ОО "ВПО Украины", которая будет оказывать внутренне перемещенным лицам гуманитарную помощь, в частности, помогать с жильем. Они могут быть заинтересованы в использовании профсоюзного имущества. Но согласно Закону о ВСК, депутат не может входить в состав комиссии, если он имеет конфликт интересов по вопросам расследования или был участником событий, рассматриваемых комиссией (п. п. 6,7. ст. 7 ЗУ "О временных следственных комиссиях и временных специальных комиссиях Верховной Рады Украины).

Как ранее писал OBOZREVATEL, в Запорожской области контрразведчики Службы безопасности Украины совместно с Национальным антикоррупционным бюро расследуют возможное незаконное присвоение гуманитарной помощи топ-чиновниками. В частности, обыски провели в городском совете, областной военной администрации, а также на складских помещениях и по адресам проживания причастных к преступлению лиц.

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