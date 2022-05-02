Налоги в Украине хотят вернуть на довоенный уровень: детали

Экономика Украины нуждается в возврате к довоенному уровню налогообложения для бизнеса, утверждают власти. В связи с этим, они уже прорабатывают соответствующую возможность.

Об этом он в эфире телемарафона рассказал министр финансов Сергея Марченко. Он отметил: в условиях войны Украина должна рассчитывать, в первую очередь, на собственные силы.

"Это значит, как минимум, не создавать дополнительных льгот, как максимум – дать бизнесу быть солидарным с государством и платить налоги там, где он работает. Поэтому призыв к бизнесу: платите налоги", – сказал он.

При этом министр отметил: те налоги, которые были уменьшены в первые месяцы военных действия для поддержки бизнеса, должны быть возвращены на довоенный уровень. "Сейчас есть возможность сделать это", – подчеркнул он.

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В то же время военный сбор в Украине планируют увеличить с 1,5% до 3%, но освободить от его уплаты некоторые категории украинцев. Если это произойдет, с каждых 100 грн дохода украинцы будут отдавать в бюджет не 19,5 грн, а уже 23 грн (включая НДФЛ).

Такие изменения в Налоговый кодекс прописаны в законопроекте № 7311. Документ зарегистрирован в парламенте, но голосований по нему еще не было.

Авторы инициативы – группа депутатов из "Слуги народа", в т.ч. глава налогового комитета ВР Даниил Гетманцев. По их мнению, повышение военного сбора позволит активнее наполнять госбюджет, доходы которого сильно упали из-за войны, и финансировать армию.

При этом на период военного положения предлагается освободить от уплаты военного сбора военнослужащих и сотрудников:

Вооруженных сил Украины, Министерства внутренних дел Украины и правоохранительных органов;

Национальной гвардии;

Службы безопасности и Службы внешней разведки;

Государственной пограничной службы;

Управления государственной охраны Украины;

Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины;

других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований на период их непосредственного участия в осуществлении мер по обеспечению национальной безопасности и обороны.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Украине накажут бизнесменов, которые работают в регионах, где не ведутся активные боевые действия, и при этом не платят налоги. Каждый такой случай будет рассматриваться отдельно, и если налоговые органы видят, что война служит лишь оправданием, предпринимателя ждут санкции.