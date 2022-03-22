Находят активы россиян и исключают РФ из международных организаций: чего добился Госфинмониторинг Украины

Госфинмониторинг Украины добился исключения РФ из ряда международных организаций, кроме того, вместе с Минцифрой они разыскивают криптообменники, которые связаны с подсанкционными банками, находят имущество тех, кто причастны к военной агрессии России.

Об этом говорится в отчете Госфинмониторинга, который есть в распоряжении OBOZREVATEL. Так, всего за несколько недель удалось:

При участии Госфинмониторинга еще 25 февраля приостановлено членство РФ в Комитете экспертов Совета Европы по взаимной оценке мер противодействия отмыванию средств и финансированию терроризма. Россия лишена права и возможности влиять на антилегализационные меры в рамках Совета Европы (США).

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Начиная с 5 марта подразделение финансовой разведки РФ лишено права и возможности осуществлять обмен информацией в рамках Эгмонтской группы (направлять запросы по вопросам финансовой разведки в международные иностранные ПФР и получать ответы).

Госфинмониторинга направил обращение с просьбой исключить РФ из FATF и включения РФ в черный список FATF. На основании указанных обращений 04.03.2022 г. FATF опубликовал Публичное заявление в связи с трагическими событиями в Украине

По результатам рабочих контактов с МИД Украины Госфинмониторингом приняты меры по подготовке к предоставлению премьер-министра Украины на подпись обращений к руководителям Правительств государств-членов FATF относительно содействия исключению РФ из FATF и включению РФ в черный список FATF.

Госфинмониторингом проведена коммуникационная работа с ключевыми представителями общественного сектора Украины по привлечению других формальных неформальных контактов к дальнейшей изоляции РФ в антилегализационной сфере.

Госфинмониторингом направлено письмо в Федеральную службу по финансовому мониторингу РФ (от 09.03.2022 № 609/210-09) о прекращении Соглашения между Государственной службой финансового мониторинга Украины и Федеральной службой по финансовому мониторингу Российской Федерации.

Учитывая наличие разведывательной информации о том, что значительный сегмент финансового сектора Люксембурга является подконтрольным РФ или ее резидентам Госфинмониторингом направлено письмо (от 18.03.2022 No 640/210-09) в Комиссию по надзору за финансовым сектором Люксембурга (CSSF) по усилению финансового надзора за бизнесом, ввиду имеющихся рисков.

Госфинмониторингом 21.03.2022-го направлен ряд обращений к финансовым регуляторов Барбадоса, Белиза, БВО, Кипра, Гибралтара, Гернси, о. Мэн, Италии, Джерси, Линхтенштейн, Монако, Панама, Сейшельские острова, Испания, Швейцария, ОАЭ, Виргинских островов по усилению финансового надзора за бизнесом, имеющим связи с РФ.

Что сделали в Украине?

Совместно с Минцифрой и экспертами выявляют криптообменники, которые связаны с подсанкционными банками (Сбербанк и другие), с целью полного блокирования их хостинга;

Кроме того, в тесном взаимодействии с криптопровайдерами Украины и мира запустили механизм спонтанной блокировки кошельков из РФ, не дожидаясь запоздалого указания от FATF.

Госфинмониторингом направлено обращение к криптовалютной бирже Binance (от 17.03.2022 № 635/210-09) с конкретными предложениями по действиям по сдерживанию агрессии РФ на рынке виртуальных активов. Отдельно направлено именное письмо руководителю Binance п.Changpeng Zhao с просьбой о личном содействии (от 18.03.2022 No 639/210-09).

Учитывая запрос Госфинмониторинга, Binance изменила политику и 20.03.2022 исключила возможность осуществления P2P транзакций для ряда российских банков и платежных систем, попавших в санкционный список. Руководителю Binance п. Changpeng Zhao направлено новое обращение по поводу блокирования банков Беларуси, попавших в санкционный список (от 21.03.2022 № 647/210-09).

Госфинмониторингом осуществляются практические меры по идентификации активов лиц, причастных к агрессии РФ. Обеспечиваются аналитическая деятельность, обмен информацией и сотрудничество с Офисом Генерального прокурора и другими правоохранительными органами.

Госфинмониторингом прорабатываются законодательные инициативы по усовершенствованию санкционного законодательства с целью обращения в бюджет активов подсанкционных лиц. Обеспечен контакт с НАПК и другими заинтересованными органами.

Госфинмониторингом осуществляются практические мероприятия по проведению государственного финансового мониторинга: с 24.02.2022 по 18.03.2022 г. получено от субъектов первичного финансового мониторинга 39 849 уведомлений о финансовых операциях, подлежащих финансовому мониторингу. Правление НБУ от 24.02.2022 №18 введено ограничения на осуществление трансграничных переводов валютных ценностей за пределы Украины.

Представитель Госфинмониторинга работает в составе созданной Генеральной прокуратурой Украины оперативной группы "Task Force" на направлении выявления, ареста активов, принадлежащих организующим, обеспечивающим и провоцирующим проведение агрессивной войны РФ в отношении Украины, как на территории Украины, так и за ее пределами, с целью дальнейшей их передачи в государственный бюджет Украины для восстановления ее разрушенной инфраструктуры, и начавшей работу 07.03.2022 г.

Госфинмониторингом в сотрудничестве с правоохранительными органами осуществляется остановка финансовых операций лиц, причастных к финансированию агрессивных действий со стороны РФ в отношении Украины и передача материалов в правоохранительную систему. Так, по результатам совместной работы с СБУ обнаружено возможное функционирование схемы финансирования деятельности пророссийских структур и террористических организаций т.н. НФЗ "ДНР/ЛНР". Госфинмониторингом на 15 счетах украинского субъекта хозяйствования, открытых в 5 банковских учреждениях, остановлены средства в эквиваленте около 83 млн грн. Также, в ходе финансового расследования, на счету юридического лица, причастного к незаконной деятельности, остановлено 1,2 млн дол. США;