НАБУ разыскивает имущество Витренко и расследует его многомиллионные премии. Документ

Александр Литвин
Александр Литвин
Mакроэкономика
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Витренко получил огромную премию

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) расследует возможное преступление (злоупотребление властью, ст. 364 УК) при выплате премии и.о. министра энергетики, бывшему топ-менеджеру "Нафтогаза" Юрию Витренко в размере 7,2 млн долларов.

"В рамках указанного уголовного производства подлежит проверке в том числе и указанные в заявлении обстоятельства выплаты части премии Витренко Ю.Ю., соответствие порядка принятия и соответствие указанного решения положениям законодательства и внутренним организационно-распорядительным актам компании", – говорится в ответе Главного подразделения НАБУ на запрос OBOZREVATEL.

Также в ведомстве добавили: делают все, чтобы разыскать и возможно наложить арест на имущество Витренко, если на это будут основания.

Отметим, несмотря на убытки "Нафтогаза" в размере 19 млрд грн, в бюджете нашли более 200 млн грн на выплату премии для Витренко. При этом в главном финансовом документе страны не заложили деньги для необходимого повышения зарплат медикам.

Вторую часть своей премии в размере более 94 млн грн (на момент назначения выплаты эквивалент 4 млн долларов) бывшему менеджеру не выплачивали почти в течение года. Однако накануне согласования его кандидатуры на позицию министра энергетики вопрос решился. Вмешался Офис президента – и деньги сразу же нашлись.

И это в условиях, когда Кабинет министров не нашел денег ни на повышения минималки с июля 2021-го до 6,5 тыс. грн, ни на повышение окладов учителей, как это планировали ранее, ни на повышение зарплат медиков, как того просил министр здравоохранения Максим Степанов.

Отметим, при этом украинские врачи в среднем зарабатывают около 8 тыс. грн. То есть вместо одного Витренко можно было выплатить среднюю зарплату 25 тысячам врачей!

Как сообщал OBOZREVATEL:

УкраинаБорьба с коррупцией в УкраинеНациональное антикоррупционное бюро УкраиныЮрий Витренко