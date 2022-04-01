На восстановление Мариуполя уйдут огромные деньги: названа сумма

На восстановление инфраструктуры Мариуполя понадобиться по меньшей мере 10 млрд долларов. Более точная сумма будет определена в процессе фиксации разрушений, причиненных агрессией России.

Об этом сообщила пресс-служба Мариупольского горсовета. Там отметили: заплатить за восстановление города, как и возместить ущерб его жителям, должна Россия.

"Не менее 10 млрд долларов понадобится для возобновления инфраструктуры Мариуполя. Это предварительная минимальная оценка, которая будет уточнена в процессе фиксации разрушений. Сейчас [ведется работа над тем], чтобы после войны добиться от России не только репараций на полное восстановление нашего любимого Мариуполя, но и больших выплат всем мариупольцам за причиненные страдания и ущерб", – говорится в сообщении.

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В свою очередь, советник президента Украины Олег Устенко рассказал, что после войны Российская Федерация десятилетиями будет выплачивать Украине контрибуции и репарации. Страна-агрессор получит не один иск в суд о возмещении материального ущерба, а также ущерба для предпринимателей. При этом он подчеркнул, что арестованных средств, которые есть в России, может не хватить для полного нашего восстановления.

"Плюс будут дополнительные иски к Российской Федерации. Здесь вступают в силу контрибуции и репарации, которые по решению международного суда Россией будут выплачиваться, но это будет происходить в течение длительного периода времени", – отметил Устенко.

Отметим, репарации – это полное или частичное возмещение (по мирному договору или другим международным актам) государством, начавшим агрессивную войну, ущерба, причиненного государству, подвергшемуся нападению.

Контрибуция – принудительные послевоенные платежи, которые оплачивает государство, потерпевшее поражение в войне, государствам-победительницам.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Верховной Раде одобрили законопроект, который определяет порядок национализации имущества россиян и украинцев, публично отрицающих войну России против Украины. Согласно документу, все национализированное имущество будет направленно "в счет будущей репарации в пользу Украины".

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