МВФ спрогнозировал курс доллара в Украине на ближайшие пять лет: сколько будет стоить

Международный валютный фонд (МВФ) опубликовал прогноз по курсу доллара в Украине на период до 2026 года.

Фонд немного улучшил его по сравнению с данными за октябрь 2020-го. Об этом сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на экономический прогноз от МВФ.

Так, согласно расчетам фонда, среднегодовой курс доллара в Украине составит:

2021 год - 27,98 грн/$ (предыдущий прогноз – 28,12 грн/$);

2022 год - 27,61 грн/$ (предыдущий прогноз – 27,96 грн/$);

2023 год - 27,59 грн/$ (предыдущий прогноз – 28,10 грн/$);

2024 год - 27,75 грн/$ (предыдущий прогноз – 28,10 грн/$);

2025 год - 27,75 грн/$ (предыдущий прогноз – 28,10 грн/$);

2026 год - 27,75 грн/$.

Ранее сообщалось, что в Украине курс доллара в ближайшее время может достичь отметки в 28 грн/$. Ключевым фактором, который оказывает влияние на рынки, стала эпидемиологическая ситуация. Бизнес вынужден адаптироваться к условиям перманентного локдауна.

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