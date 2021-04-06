МВФ спрогнозував курс долара в Україні на найближчі п'ять років: скільки буде коштувати
Міжнародний валютний фонд (МВФ) опублікував прогноз щодо курсу долара в Україні на період до 2026 року.
Фонд трохи поліпшив його порівняно з даними за жовтень 2020-го. Про це повідомляє "РБК-Україна" з посиланням на економічний прогноз від МВФ.
Так, згідно з розрахунками фонду, середньорічний курс долара в Україні становитиме:
2021 рік – 27,98 грн/$ (попередній прогноз – 28,12 грн/$);
2022 рік – 27,61 грн/$ (попередній прогноз – 27,96 грн/$);
2023 рік – 27,59 грн/$ (попередній прогноз – 28,10 грн/$);
2024 рік – 27,75 грн/$ (попередній прогноз – 28,10 грн/$);
2025-й – 27,75 грн/$ (попередній прогноз – 28,10 грн/$);
2026 рік – 27,75 грн/$.
Раніше повідомлялося, що в Україні курс долара найближчим часом може досягти позначки в 28 грн/$. Ключовим фактором, який впливає на ринки, стала епідеміологічна ситуація. Бізнес змушений адаптуватися до умов перманентного локдауну.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що Україна і МВФ досягнуть домовленостей у найближчі два місяці, після чого для отримання траншу потрібно буде виконати "домашню роботу". За його словами, до кінця 2021-го курс гривні буде "плюс-мінус стабільним".
В Україні курс долара з 5 до 6 квітня знизиться з 27,95 до 27,93 грн/$. Регулятор показує усереднене значення, водночас реальна вартість валюти формується, виходячи з балансу попиту і пропозиції на ринку.