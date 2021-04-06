МВФ спрогнозував курс долара в Україні на найближчі п'ять років: скільки буде коштувати

Міжнародний валютний фонд (МВФ) опублікував прогноз щодо курсу долара в Україні на період до 2026 року.

Фонд трохи поліпшив його порівняно з даними за жовтень 2020-го. Про це повідомляє "РБК-Україна" з посиланням на економічний прогноз від МВФ.

Так, згідно з розрахунками фонду, середньорічний курс долара в Україні становитиме:

2021 рік – 27,98 грн/$ (попередній прогноз – 28,12 грн/$);

2022 рік – 27,61 грн/$ (попередній прогноз – 27,96 грн/$);

2023 рік – 27,59 грн/$ (попередній прогноз – 28,10 грн/$);

2024 рік – 27,75 грн/$ (попередній прогноз – 28,10 грн/$);

2025-й – 27,75 грн/$ (попередній прогноз – 28,10 грн/$);

2026 рік – 27,75 грн/$.

Раніше повідомлялося, що в Україні курс долара найближчим часом може досягти позначки в 28 грн/$. Ключовим фактором, який впливає на ринки, стала епідеміологічна ситуація. Бізнес змушений адаптуватися до умов перманентного локдауну.

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