МВФ поставил Украине условия для нового транша: что изменится

Международный валютный фонд (МВФ) заявил о том, что возобновил переговоры с Украиной и выдвинул условия для получения кредитного транша.

"Повестка на следующие несколько месяцев заключается в том, чтобы продолжить обсуждение набора реформ", – сообщил представитель МВФ Джерри Райс (Gerry Rice) на традиционном брифинге, передает "Интерфакс".

Согласно данным агентства, среди условий кредитора:

принятие закона о Высшем совете правосудия;

снятие опасений МВФ в отношении вмешательства в работу НАБУ и САП;

принятие уже внесенных в Верховную Раду новых поправок в закон о Нацбанке и банках;

отказ от ограничения цен, введенных этой зимой на газ;

ясность в отношении бюджетных планов на 2022 год и аудита COVID-фонда.

По мнению экспертов, при решении части этих вопросов следующая миссия по первому пересмотру программы stand by может посетить Украину ориентировочно в мае.

Напомним, переговоры Украины с МВФ закончились неудачей из-за того, что народные депутаты не приняли закон о перезагрузке Высшего совета правосудия. Именно он должен был дать старт судебной реформе. Его планировали проголосовать еще осенью. Но попал он в Раду только на днях, уже после провала миссии.

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