МВФ подарит Украине $2.8 млрд: Зеленский рассказал, куда потратят деньги

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что получение от МВФ $2,7 млрд станет хорошим подарком для страны к 30-летию независимости. Глава государства отметил, что средства пойдут на преодоление последствий от коронакризиса и на стимулирование экономики.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента. Такое решение принял Совет управляющих фонда по предложению директора-распорядителя Кристалины Георгиевой для помощи в восстановлении мировой экономики.

В целом между всеми странами будут распределены спецправа заимствования (СПЗ) в размере $650 млрд. "Распределение СДР послужит на благо всех государств-членов, поможет удовлетворить долгосрочную глобальную потребность в резервах, укрепит доверие и будет способствовать усилению устойчивости и стабильности мировой экономики. Особенно это поможет нашим самым уязвимым государствам-членам, которым труднее справиться с последствиями кризиса, вызванного COVID-19", – сказала Георгиева.

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Зеленский добавил, что Украина продолжает работать над реформами для получения нового транша в рамках текущей программы stand-by.

"Мы работаем над завершением первого пересмотра действующей программы Международного валютного фонда и ожидаем миссию МВФ в сентябре. На этом я отметил во время нашего телефонного разговора с госпожой Кристалина Георгиева", – подытожил президент.

Ранее сообщалось, что Украина получит от Международного валютного фонда $2,7 млрд. Выдачу средств согласовал Совет исполнительных директоров фонда, распределив 650 млрд между странами-членами.

Распределение средств вступит в силу 23 августа 2021-го. Вновь созданные СПЗ будут зачислены странам-членам МВФ пропорционально их существующим квотам в фонде.

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