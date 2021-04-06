МВФ опубликовал экономический прогноз для Украины: чего ожидают в 2021-м

Международный валютный фонд (МВФ) прогнозирует рост ВВП в 2021 году на 4% с замедлением в 2022-м до 3,4%.

Об этом говорится в экономическом прогнозе, опубликованном на сайте фонда. Инфляция после снижения в 2020 году до 2,7% в 2021 году увеличится до 7,9%, а в 2022-м она уменьшится до 6,8%.

Экономический прогноз МВФ

Кроме того, профицит текущего счета в 4,3% ВВП в 2021 году измениться дефицитом в 2,5% ВВП и его увеличением до 3,6% ВВП в 2022 году.

Также были представлены цифры по безработице в стране. МВФ прогнозирует уменьшение безработицы в Украине с 9% в 2020 году до 8,6% в 2021-м и 8,4% в 2022-м.

Ранее первый заместитель главы МВФ Джеффри Окамото заявил, что мировая экономика восстанавливается быстрее, чем прогнозировалось. При этом экономика идет неравномерно в разных странах, а также в разных секторах. ВВП во многих государствах намного ниже докризисных показателей.

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