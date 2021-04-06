МВФ опублікував економічний прогноз для України: чого очікують в 2021-му

Міжнародний валютний фонд (МВФ) прогнозує зростання ВВП у 2021 році на 4% з уповільненням у 2022-му до 3,4%.

Про це йдеться в економічному прогнозі, опублікованому на сайті фонду. Інфляція після зниження в 2020 році до 2,7% в 2021 році збільшиться до 7,9%, а в 2022-му вона зменшиться до 6,8%.

Економічний прогноз МВФ

Крім того, профіцит поточного рахунку в 4,3% ВВП в 2021 році змінитися дефіцитом в 2,5% ВВП і його збільшенням до 3,6% ВВП в 2022 році.

Також були представлені цифри по безробіттю в країні. МВФ прогнозує зменшення безробіття в Україні з 9% в 2020 році до 8,6% в 2021-му та 8,4% у 2022-му.

Раніше перший заступник глави МВФ Джеффрі Окамото заявив, що світова економіка відновлюється швидше, ніж прогнозувалося. При цьому економіка йде нерівномірно в різних країнах, а також в різних секторах. ВВП у багатьох державах набагато нижче докризових показників.

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