МВФ опублікував економічний прогноз для України: чого очікують в 2021-му

Володимир Пазій Mакроекономіка 16:44, 6.04.2021

Міжнародний валютний фонд (МВФ) прогнозує зростання ВВП у 2021 році на 4% з уповільненням у 2022-му до 3,4%.

Про це йдеться в економічному прогнозі, опублікованому на сайті фонду. Інфляція після зниження в 2020 році до 2,7% в 2021 році збільшиться до 7,9%, а в 2022-му вона зменшиться до 6,8%.

Економічний прогноз
МВФ

Крім того, профіцит поточного рахунку в 4,3% ВВП в 2021 році змінитися дефіцитом в 2,5% ВВП і його збільшенням до 3,6% ВВП в 2022 році.

Також були представлені цифри по безробіттю в країні. МВФ прогнозує зменшення безробіття в Україні з 9% в 2020 році до 8,6% в 2021-му та 8,4% у 2022-му.

Раніше перший заступник глави МВФ Джеффрі Окамото заявив, що світова економіка відновлюється швидше, ніж прогнозувалося. При цьому економіка йде нерівномірно в різних країнах, а також в різних секторах. ВВП у багатьох державах набагато нижче докризових показників.

Як повідомляв OBOZREVATEL :

Коментувати
Економіка Mакроекономіка

Дивіться також

У Путіна відповіли на заяву Зеленського про вступ до НАТО

Не могла залишити дідуся: у Хмельницькому від COVID-19 померла молода вчителька

У "ДНР" пройшов конкурс "Краса Донбасу-2021": у мережі розкритикували переможницю. Відео

Подруга заарештованої дівчини в Дубаї заступилася за неї і розкрила свою "правду"

Японці винайшли миттєвий перекладач: серед 40 мов є українська. Відео