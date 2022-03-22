Венгрия будет блокировать санкции ЕС против импорта российского газа: в чем причина

Венгрия выступает категорически против введения Евросоюзом санкций на импорт российского газа. В правительстве страны эти ограничения называют "угрозой безопасности энергоснабжения Венгрии".

Об этом в кулуарах встречи министров иностранных дел ЕС в Брюсселе заявил глава МИД страны Петер Сийярто, сообщает венгерское издание Hungary today. По его словам, Венгрия "четко рассматривает санкции против поставок энергоносителей как красную линию".

"Мы не поддержим санкции, которые угрожают безопасности энергоснабжения Венгрии. Мы вступили в новое измерение по рискам войны, поэтому теперь мы должны действовать еще жестче и еще четче, чтобы гарантировать наши национальные интересы, то есть, мир и безопасность в Венгрии", – сказал Сийярто.

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При этом, подчеркивается, Сийярто выразил сомнение в том, что ЕС сможет ввести эти санкции. По его мнению, "согласие по поводу возможных санкций ЕС против российских энергоносителей и их поставки, скорее всего, не будет достигнуто".

Кроме того, он заявил, что его страна против инициативы создания бесполетной зоны (закрытия неба) над Украиной, которую поддерживают другие государства. Это, по его словам, приведет к боевым действиям в воздухе.

Также Венгрия не поддерживает и введение в Украину миротворческой миссии НАТО, так как это грозит началом "сухопутной войны". Сийярто подчеркнул, что позиция его правительства ясна: Венгрия хочет остаться вне войны.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее власти Германии заверили, что начали подготовку к отказу от российского газа. Для снижения газовой зависимости от РФ Германия, в частности, запланировала строительство новых LNG-терминалов (для приема сжиженного газа из США и Катара).

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