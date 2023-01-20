Хотя на нынешнем Давосе слово "танки" звучало чаще, чем это предполагает тематика форума, без громких экономических заявлений тоже не обошлось. Они, как и разговоры о танках, тоже касались Украины.

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На традиционном завтраке в Украинском доме прозвучало сразу два таких заявления, и оба - от топовых международных финансовых структур.

Ларри Финк, генеральный директор крупнейшей в мире компании по управлению активами BlackRock (управляет около $180 млрд), заявил, что не просто готов инвестировать в восстановление Украины, а уже приступил к проработке конкретики. Послевоенную Украину Финк видит в роли своего рода "маяка капитализма".

Так же оптимистично по поводу послевоенного будущего Украины настроен и Дэвид Соломон, генеральный директор крупнейшего инвестиционного банка Goldman Sachs, который в кругах финансистов часто называют просто The Firm: “Нет никаких сомнений в том, что по мере восстановления появятся хорошие экономические стимулы для реальной прибыли и реальных инвестиций".

То, что крупнейшие мировые инвесторы строят планы в отношении Украины, может означать только одно: в нашей победе уже никто не сомневается.