Министр финансов Украины рассказал, как на Россию повлияют санкции

Министр финансов Украины Сергей Марченко заявил, что принятых против РФ санкций недостаточно. Все они будут губительный ущерб для российской экономики, однако подействуют не мгновенно.

Об этом он сказал в интервью британским BBC News. "Я не считаю, что сейчас достаточно санкций. Это вопрос времени, когда они нанесут значительный ущерб экономике РФ. Все они оказывают отложенный эффект на экономику. А для нас вопрос времени чрезвычайно важен. Санкции должны быть более жесткими и жесткими для российской экономики", – сказал Марченко.

Отметим, российский Сбербанк вынужден был отказаться от работы в Европе. Из-за войны России против Украины его европейские отделения столкнулись с "аномальным оттоком денежных средств и угрозой безопасности сотрудников и отделений".

Видео дня

Санкции против пяти крупнейших российских банков: