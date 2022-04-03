В Словакии заявили о готовности платить за российский газ рублями

В правительстве Словакии заявили о готовности платить за российский газ рублями. По словам министра экономики страны Рихарда Сулика, к этому ее может подтолкнуть нежелание отказываться от голубого топлива РФ.

"Словацкое правительство уже работает над вопросом диверсификации поставок энергоресурсов, однако пока отказаться от российского газа мы не можем. И чтобы этого не делать, мы будем платить рублями. Если не договоримся о другом", – приводит слова Сулика actuality.

Объясняя же свою позицию, министр отметил: занимаемая должность вынуждает его действовать прагматически – даже несмотря на несогласие с действиями РФ. "Я министр экономики, и я должен обеспечивать электроэнергией словацкую экономику. Я не согласен с войной, но я смотрю на нее и с экономической точки зрения", – сказал Сулик, признав, что его позиция "может вызвать критику внутри правительства".

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В то же время Словакия активно ищет варианты замены российскому газу. В частности, страна ведет переговоры с Катаром о поставках сжиженного газа.

"Поставки нефти в Словакию идут только из России, кроме того, 85% используемого газа поступает из РФ. Поэтому я провел переговоры с представителями Катара о возможных вариантах поставок сжиженного природного газа", – сказал глава МИД Словакии Иван Корчок.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что немецкий министр финансов Кристиан Линднер, который уже прославился неоднозначным взглядом на войну в Украине, теперь высказался против запрета на российскую нефть и газ. Свою позицию он оправдывает беспокойством за благосостояние немцев.

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