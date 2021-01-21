Минэнерго предложило "майнить" криптовалюту, а "Энергоатом" уже объявил о строительстве дата-центра

В Украине после предложения Минэнерго "добывать" криптовалюту на базе "Энергоатома" предприятие объявило о строительстве дата-центра (центра обработки данных).

Об этом сообщают "Наши гроши" со ссылкой на размещенные тендеры. "Ровенская АЭС "ГП "НАЭК "Энергоатом" 19 января провел тендер на проектирование дата-центра на ожидаемую сумму 9 млн грн.

Цель строительства – создать систему центра обработки данных для размещения государственных реестров, электронных архивов, вычислительных мощностей и т.д., используя при этом электроэнергию, которая производится "Энергоатомом".

В 2020 году Министерство энергетики и защиты окружающей среды Украины обратилось к "Энергоатома" с предложением рассмотреть возможность производить криптовалюту. "..В связи с профицитом базовой генерации поручаю ... проработать вместе с "Энергоатом-Трейдинг" ГП "НАЭК Энергоатом" нормативные и технические вопросы возможной реализации проектов по майнингу криптовалют с целью обеспечения дополнительных рынков сбыта электроэнергии, производимой атомными электростанциями", – говорится в поручении министерства.

От участников тендера требовалось предоставить по крайней мере по одному аналогичному договору в качестве генерального проектировщика за последние пять лет. На тендер пришли ООО "Киевская энергетическая строительная компания" и ООО "Укренергобудпроект".

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