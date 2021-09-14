Миллиардеры выкупили огромное количество биткоинов: что теперь будет

Крупные игроки (киты), большинство из которых являются криптомиллиардерами, за последние несколько дней купили 50 тыс. биткоинов (по курсу на 13 сентября стоимость такого количества монет составляет 2,2 млрд долларов). Как результат: долгосрочные держатели криптовалюты владеют 80% их количеством и могут в любой момент переломить ситуацию на рынке.

О крупных сделках написал на своей странице в Twitter криптоаналитик Али Мартинес. "Киты покупают биткоины. На адреса от 10 000 до 100 000 биткоинов было куплено около 50 000 биткоинов за последние четыре дня. Это значительное количество токенов было удалено из известных кошельков обмена криптовалютой, что снизило давление продавцов, стоящих за биткоинами", – написал аналитик.

Видео дня

Как добавляет издание Financemagnates, учетные записи биткойн-китов перемещают свои цифровые активы с ведущих криптобирж в неизвестные кошельки. В пятницу, 10 сентября 2021 года, ведущий кошелек BTC перевел 1535 монет на сумму более 70 миллионов долларов с криптобиржи Coinbase на неизвестный адрес.

Такое накопление криптовалюты в ограниченном кругу лиц может стать причиной манипуляций, когда курс искусственно меняют, продавая или покупая биткоины.

Как ранее писал OBOZREVATEL: