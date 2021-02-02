Марченко назвал опасный месяц для Украины: придется вернуть миллиарды кредитов

Размер государственного долга в 2020-м не превысил критического значения. Опасным месяцем в этом году будет сентябрь, поскольку Украина должна выплатить более 2 млрд долларов кредитов.

Об этом рассказал министр финансов Сергей Марченко в эфире телеканала "Украина 24". На вопрос, существует ли угрожающий рост долга Украины до 79,9 млрд долларов (57% ВВП), министр ответил: "С точки зрения этого соотношения мы не находимся в критической точке точно. Если у нас госдолг вырос в 2020 году, то на это были причины, у нас был достаточно большой дефицит бюджета".

Совокупный государственный долг Украины в 2020-м вырос на 6,98% в долларовом эквиваленте. В гривне – на 19,16%. "Я бы сказал – критичность долга надо смотреть по другим показателям: расходы на обслуживание долга, которые закладываются в бюджете, и уровень долговой нагрузки по погашению долга. Надо смотреть на конкретный год, даже на конкретный месяц. Поэтому, условно говоря, сейчас критическим месяцем является сентябрь. Потому что в сентябре мы должны заплатить более 2 млрд долларов", – подытожил Марченко.

В 2021 году в общем Украина должны выплатить только МВФ 1,1 млрд СПЗ. Это около 1,58 млрд долларов. Следующий платеж припадет на 4 февраля. Тогда нужно будет вернуть уже 98,5 млн СПЗ (140 млн долларов).

Самые крупные суммы назначены на 12 марта и 13 сентября – по 295,5 млн (или по 425 млн долларов), а на 1 ноября запланирована последняя выплата 43 млн СПЗ (61,8 млн долларов). В 2022-м придется вернуть уже 2,2 млрд долларов.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Министр финансов Сергей Марченко заявил, что прямое финансирование госбюджета Международным валютным фондом должно прекратиться до 2023 года.