Малюська вбрався Дідом Морозом, щоб розповісти про зникнення рейдерства в Україні

У Мін'юсті України в 2020 році провели тюремну реформу, протидіяли рейдерству, налагодили роботу реєстрів, розробили нові законопроєкти, що стосуються прав людини, і т. п.

Про успіхи й провали відомства 30 грудня на своїй сторінці у Facebook відзвітував глава міністерства Денис Малюська. До посту він прикріпив своє фото в костюмі Діда Мороза, зроблене в кабінеті.

Міністр вказав, що в 2020 році в Україні вперше з'явилися платні камери (з поліпшеними умовами утримання) в СІЗО. Це, за словами Малюськи, має прибрати корупцію на рівні розподілу камер.

Також Мін'юст суттєво зменшив мережу в'язниць і почав проєктування нової інфраструктури, а саме – слідчих ізоляторів у Львові та під Києвом.

Протягом року міністерство стягнуло понад 15 млрд гривень, серед яких аліменти на понад 420 тисяч дітей і більше ніж половина мільярда гривень заборгованості із заробітних плат.

Офіс протидії рейдерству, як написав Малюська, "успішно виконує свою функцію щодо недопущення протиправного захоплення об'єктів нерухомості та корпоративних прав".

Міністр стверджує, що "класичне рейдерство майже зникло", хоча "люди з поганими намірами нікуди не поділися". Малюська визнав, що захоплення активів в Україні досі трапляється.

Повний пост міністра про підсумки роботи:

Як повідомляв OBOZREVATEL: