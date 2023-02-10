Лукашенко удивил заявлением о "преимуществах диктатуры" в деле "обуздания цен". Видео

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко призвал "использовать преимущества диктатуры для обуздания цен". А рыночную экономику беларуский диктатор назвал "распущенной".

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Об этом Лукашенко заявил на совещании по вопросам ценообразования. Таким образом, Лукашенко открыто назвал свой режим диктатурой (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Это тяжелейшая работа после долгих лет распущенности, рыночной распущенности. Я понимаю, что обуздать цены, когда в разнузданности цен заинтересованы миллионы людей, весьма непросто. Но власти-то у нас достаточно. Преимущества нашей власти, диктатуры, как раз это мы должны использовать", – сказал Лукашенко.

Он также предостерег "продвинутых экономистов" от "шальной мысли", что демократия и свободный рынок "спасут мир". По словам Лукашенко, эту мысль якобы навязывал Запад, в частноти США.

А на самом деле, по мнению диктатора, рыночная экономика якобы не работает. На эту мысль его натолкнули санкции, введенные против России за ее агрессивное вторжение в Украину.

"Если рынок регулируется спросом и предложением, тогда почему установлен некий потолок цен на главный товар России?.. Я имею ввиду нефть и нефтепродукты. Почему Запад и США начали регулировать цены? Рыночная же экономика. Мы должны жить собственным умом... Если мы видим необоснованный рост цен неизвестно откуда,... мое требование остается неизменным. Никакой демократии у них нет и никакого свободного рынка", – озвучил Лукашенко свою "экспертизу".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Лукашенко похвастался очередными своими "достижениями". Он заявил, что якобы стоял у самого начала создания искусственного интеллекта.

Также Лукашенко заявлял, что коронавирус подавил заболевание гриппом в его стране. По словам диктатора, COVID-19 может быть полезен в борьбе с онкологическими заболеваниями.

А абсурдная тирада Лукашенко о том, "откуда на Беларусь готовилось нападение" украинцев, стала мемом.

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